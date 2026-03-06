¿Qué se sabe de los siete jóvenes desaparecidos en Tolima? Ofrecieron recompensa

Los jóvenes desaparecidos tienen entre 18 y 21 años. Foto: Gobernación del Tolima

Una recompensa de COP 15 millones ofrece la gobernación del Tolima por información del paradero de cinco hombres y dos mujeres entre los 19 y 25 años, que han desaparecido en los municipios de Mariquita y Fresno en lo que va corrido del año.

La medida se tomó en medio de un consejo de seguridad realizado en la Escuela de Aviación de San Sebastián de Mariquita, en el que participaron la gobernadora Adriana Magali Matiz y los altos mandos del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aeroespacial, y los alcaldes de San Sebastián de Mariquita, Fresno y Honda.

“Vamos a adelantar toda una estrategia de publicidad para que toda la comunidad conozca a estos jóvenes desaparecidos y, obviamente, lograr el objetivo principal que es que nos den información acerca de su ubicación”, añadió la gobernadora Matiz.

Sumado a esto se indicó que desde el próximo 9 de marzo se reforzará la presencia de la Policía y el Ejército en la región, mientras que desde el 14 de marzo se dará inicio a un plan de intervención en los barrios y zona rural de Mariquita.

Entre los desaparecidos se encuentran: Zait Esteban Delgado, David Santiago Toro Arévalo, Sergio Andrey Venegas Moncada, Luisa Fernanda Chavarro Díaz, Fredy Hernando Galindo Cruz, Santiago Izquierdo Cuervo y Alejandra Arias León. Seis de ellos son de Mariquita.

Sobre la desaparición de los jóvenes, la Policía del Tolima señaló que las investigaciones son dirigidas por el CTI de la Fiscalía. Familiares de los jóvenes han indicado que algunos de los siete jóvenes habrían sido vistos juntos antes de que se perdiera su rastro, por lo que han pedido no descartar la relación de los casos.

Las autoridades también recordaron que están habilitadas las líneas 123 de la Policía Nacional y 165 del GAULA para dar cualquier información del paradero de estos jóvenes.