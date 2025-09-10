Investigan muerte de una mujer en motel de La Estrella, Antioquia: esto se sabe

Imagen de referencia. La muerte fue reportada a los Bomberos de La Estrella, y la mujer fue encontrada en la cama de la habitación cubierta con una sábana. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En un motel del municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, se registró la muerte de una mujer de 35 años en extrañas circunstancias. Las autoridades investigan las causas de la muerte y si se trataría de un asesinato.

El Cuerpo de Bomberos del municipio fue alertado por una emergencia en el establecimiento, ubicado en el barrio Ancón. Al llegar, entraron a la habitación donde estaba la mujer sin signos vitales, tendida en la cama y cubierta con una sábana, en compañía de un hombre que al parecer era su pareja.

Luego, llegaron al sitio uniformados de la Policía para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las respectivas investigaciones.

Según el relato del hombre que la acompañaba, se encontraban compartiendo con otras dos mujeres y otro hombre dentro del motel. También aseguró que durante el encuentro consumieron licor y sustancias psicoactivas.

Después, el hombre afirmó que se quedó dormido y al despertar encontró a la mujer inconsciente en el piso de la bañera. Luego, la movió hasta la cama, donde fue encontrada por los Bomberos.

Aunque una de las hipótesis iniciales de las autoridades apuntarían a una posible sobredosis, el reporte preliminar de los Bomberos indicó que el cuerpo presentaba varias lesiones, hematomas en distintas partes y un golpe evidente en el pómulo derecho, lo que abrió otra posibilidad de que la muerte de la mujer esté relacionada con un hecho de violencia.

Las autoridades adelantan las investigaciones con la recolección de testimonios y pruebas que puedan establecer la causa de la muerte de la mujer. Además, intentan ubicar a las otras personas que se encontraban con ellos en el lugar, con el fin de determinar si hubo responsabilidad por alguna de las partes.