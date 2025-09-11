Murió diseñadora trans en extrañas circunstancias en Santa Marta: esto se sabe

La diseñadora presentó problemas de salud después ir a almorzar. Luego fue trasladada a un hospital donde confirmaron su muerte horas después. Foto: Redes sociales

En Santa Marta, murió diseñadora trans huilense, María del Mar Perdomo, en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades. La diseñadora había llegado a la ciudad para el Reinado Nacional Trans del Mar como integrante del equipo de la representante de su departamento.

La muerte de Perdomo se registró en la tarde del miércoles 10 de septiembre. Según la información preliminar, presentó quebrantos de salud después de una comida. Posteriormente, fue trasladada a la Clínica del Prado donde recibió atención médica, ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pero finalmente confirmaron su muerte.

Una de las hipótesis que presentaron tras el relato de una amiga, fue una intoxicación con escopolamina para robarle. Sin embargo, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, a través de su cuenta de X, lamentó la muerte de la diseñadora e indicó que la versión que han divulgado aún no ha sido confirmada y que están a la espera de los exámenes de Medicina Legal.

“Lamentamos el fallecimiento de la diseñadora huilense María del Mar Perdomo y nos solidarizamos con su familia y allegados en este difícil momento. Solicitamos a las autoridades avanzar con celeridad en el esclarecimiento de este caso, cuyas causas aún se encuentran en investigación. He convocado a una reunión con las autoridades competentes, para conocer de primera mano los detalles de lo sucedido. Hasta tanto no se emita el dictamen de Medicina Legal, reiteramos que cualquier información que circule no puede considerarse oficial”, expresó el alcalde.

Por su parte, Caribe Afirmativo también lamentó su muerte y relató que las complicaciones se dieron después de una comida. Además, aseguraron que se trataría de un caso de escopolamina. "El caso genera preocupación no solo por la pérdida de una profesional reconocida, sino también por la forma en que se produjo su muerte, lo que demanda una respuesta institucional clara y diligente. Además de la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y de prevención frente al uso de sustancias como la escopolamina, que siguen siendo empleadas para cometer delitos en distintas regiones del país“, dice el comunicado.

El cuerpo de la diseñadora se encuentra en Medicina Legal, quienes establecerán las causas exactas de la muerte.