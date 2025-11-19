Niño de tres años murió tras deslizamiento de tierra por lluvias en Tarazá, Antioquia

El movimiento en masa provocó afectaciones en dos viviendas. Foto: Dagran

Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días provocaron una grave emergencia en el municipio de Tarazá, en Antioquia, donde un deslizamiento provocó la muerte de un niño de tres años, que estaba durmiendo dentro de su vivienda.

Según indicó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran), el movimiento en masa afectó dos viviendas del asentamiento La Torre, en zona rural del municipio. Dos personas resultaron heridas, mientras que el menor de edad logró ser rescatado por los vecinos y trasladado a un centro asistencial, donde se confirmó que no tenía signos vitales.

Además de lamentar lo ocurrido, la entidad departamental señaló que las dos personas heridas fueron atendidos y se encuentran fuera de peligro. El movimiento en masa se habría dado por la saturación de agua en el terreno, lo que terminó inestabilizándolo y provocando la emergencia que afectó las dos viviendas.

Ante lo ocurrido, el alcalde Yomer Álvarez indicó que en la emergencia se dio “en un asentamiento irregular que tenemos en el municipio, en alto riesgo”, por lo que la administración se encuentra en la zona evaluando las condiciones en las que se encuentra el resto de viviendas.

Sumado a esto, el mandatario resaltó que “la mamá del menor trabaja con nosotros en la administración municipal como manipuladora de alimentos”.

Las lluvias en el municipio dejan a más de 500 personas damnificadas, por lo que las autoridades departamentales han reiterado los llamados a las comunidades en zonas de ladera a reportar cualquier amenaza, así como a acatar los llamados de evacuación en respuesta a inminentes riesgos.