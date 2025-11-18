Después de dos años se volvió a registrar un asesinato en Támesis, Antioquia

Sujetos armados asesinaron a Darío Vergara dentro de su vivienda, en zona rural de Támesis, en Antioquia. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la vereda Río Frío de Támesis, en Antioquia, se terminó la larga racha de dos años sin homicidios que mantenía el municipio. Sujetos armados llegaron hasta la vivienda del comerciante Darío Vergara Blandón y le dispararon en reiteradas ocasiones hasta causarle la muerte.

Lea: Los cambios que se anunciaron en el ingreso a Cristo Rey en Cali

El hombre, al que también llamaban El Grillo, era un reconocido comerciante y dueño de una tienda en el municipio de El Bagre, así como de La Fonda de Darío, donde se realiza turismo ecológico.

Además, según la Fundación Sumapaz, hacía parte de la junta de acción comunal de la vereda de Río Frío, y era hermano de Herman Vergara, líder tamesino, defensor del territorio contra la minería e integrante del Comité para la Defensa del Territorio y del Cinturón Occidental Ambiental.

Sobre lo ocurrido, el alcalde de Támesis, Juan Pablo Pérez, señaló que la investigación del crimen fue asumida por la Policía y el Ejército. De igual forma, recordó que hace dos meses, en la misma zona, se realizó un operativo en el que se dio la captura de varias personas que estarían relacionadas con grupos delincuenciales.

Le puede interesar: Habló hijo de mujer que cayó de un noveno piso en Valledupar

En la zona hacen presencia miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, quienes recientemente se han confrontado con la Fuerza Pública en la región, así como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Esto ha mantenido la tensión entre los liderazgos locales por la falta de garantías de seguridad para ellos y la población civil que vive en la zona.

La última vez que se había registrado un homicidio en Támesis había sido el 15 de noviembre de 2023, que las autoridades encontraron muerto a un hombre en una vivienda en zona rural del municipio, por lo que se teme que una nueva oleada de violencia se vuelva a presentar en la región.