Hallan dos terneros robados en el asiento trasero de un carro durante un operativo en Boyacá

Los dos terneros habían sido hurtados y eran transportados en un vehículo particular cuando fueron recuperados por la Policía. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional encontraron dos terneros en el asiento trasero de un vehículo particular durante un puesto de control realizado en la vía que comunica a Tibasosa con Sogamoso, en Boyacá.

Lea: ¿Cuánto cuesta el duplicado de la cédula en 2026 y cómo pagarlo por internet?

El procedimiento se llevó a cabo en el sector Jardines de la Esperanza, donde los policías detuvieron el automóvil para una inspección de rutina. Al abrir una de las puertas traseras descubrieron a los dos bovinos, que eran transportados en un espacio reducido y en condiciones inadecuadas.

Tras las verificaciones, las autoridades confirmaron que los animales habían sido hurtados horas antes de una finca ubicada en la vereda Esterillal, en el municipio de Tibasosa.

Tres personas fueron capturadas

El director encargado de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Andrés Vaca, explicó que la recuperación de los animales fue posible gracias a la información suministrada oportunamente por la ciudadanía.

“Gracias al aviso de la comunidad y al trabajo de la Seccional de Tránsito en Boyacá se logró ubicar el vehículo, recuperar los semovientes y capturar a tres personas, que presuntamente, estarían involucradas en el hurto”, señaló el oficial.

Le puede interesar: Comerciante completa seis días encadenado frente de la Alcaldía de Caldas, ¿por qué?

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de hurto, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

Los animales regresaron con su propietaria

Luego del procedimiento, los dos terneros fueron entregados nuevamente a su dueña, quien agradeció a los uniformados por la rápida reacción que permitió recuperar los animales pocas horas después del robo.

El coronel Andrés rechazó este tipo de hechos y aseguró que la institución continuará adelantando controles en las carreteras para proteger el patrimonio de los productores agropecuarios.

Lea también: Nuevamente se cayó un balcón en el Centro Histórico de Cartagena

Las autoridades recordaron además que la movilización de ganado debe cumplí con los requisitos establecidos por la normatividad vigente, entre ellos la documentación sanitaria correspondiente, e invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecté a los campesinos y ganaderos del departamento.