Murió un líder comunitario por una bala perdida en Puerto Tejada, Cauca

En Puerto Tejada, Cauca, fue asesinado el líder comunitario Marvin Andrés Romero cuando se encontraba en una reunión familiar y recibió una bala perdida durante un enfrentamiento de pandillas en el barrio La Esperanza.

Romero era el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio y adelantaba estudios en el Sena.

Según la información preliminar, varios hombres iniciaron un cruce de disparos en la vía pública. Y tras recibir el impacto de una bala perdida lo trasladaron al hospital del municipio y posteriormente lo remitieron a un centro médico en Cali, donde murió por la gravedad de la herida.

La alcaldesa Luz Adiela Salazar lamentó el hecho y aseguró que Romero era uno de los jóvenes que abanderaba todo el proceso de resocialización en su barrio. “Se había logrado reducir el conflicto en esa zona del municipio gracias a la intervención de él, a los diálogos constantes que hacía con los diferentes jóvenes que estaban inmersos en el fenómeno del pandillismo y de la violencia”, manifestó la mandataria local.

Además, envió un mensaje a los jóvenes que están en la violencia: “los programas de resocialización continúan pero que el joven que no quiera acceder, que no está interesado en participar, es su decisión voluntaria pero deben saber también que aquí hay una autoridad que se está fortaleciendo y que la justicia va a empezar a operar para poder colocar a buen recaudo de las autoridades a los actores que generan inseguridad en el territorio”.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), aseguró que con la muerte de Romero ya son 153 los líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va del año, y 31 de estos homicidios se han registrado en este departamento.