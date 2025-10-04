Naufragio en Nariño: 36 personas rescatadas y buscan a los demás desaparecidos

La motonave Don Alfredo se volcó por una presunta falla mecánica. Foto: Fuerza Naval del Pacífico

La embarcación Don Alfredo, naufragó en la tarde del jueves 2 de octubre cerca de la Bocana del río Naya, en el Pacífico colombiano. La embarcación había zarpado de Buenaventura, Valle del Cauca, con destino al municipio de El Charco, en la subregión de Sanquianga, Nariño.

“La Armada Nacional ha logrado rescatar y poner a salvo a 28 personas, mientras una embarcación de cabotaje ha rescatado a ocho más, las cuales fueron trasbordadas a una unidad de guardacostas de Buenaventura… continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de las demás personas que aún permanece desaparecidas”, informó un vocero de la Armada Nacional.

Los momentos de angustia quedaron registrados en videos donde se observa a la Armada Nacional impartiendo instrucciones y asistiendo a los pasajeros en medio del agua. Según testigos, la motonave habría presentado una falla mecánica que provocó su volcamiento en una zona conocida por la marea alta y el riesgo para la navegación.

Benildo Estupiñán, líder social y defensor de derechos humanos del Pacífico nariñense, aseguró que fue él quien alertó a la Armada sobre la emergencia. “El área es muy peligrosa por las corrientes y olas altas. Es urgente que se intensifiquen las operaciones de búsqueda, porque entre los desaparecidos podrían estar menores y adultos mayores”, afirmó a Blu Radio antes de que iniciaran los operativos de rescate.

Los operativos de búsqueda los activaron tanto por aire como por mar, pero aún no han logrado ubicar a las personas faltantes. “La Armada Nacional activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate desplegando unidades de guardacostas de Buenaventura, una aeronave y un buque de la Fuerza Naval del Pacífico, los cuales se encuentra llevando a cabo operaciones de búsqueda en la zona donde se registró el suceso”, agregó el vocero.

Las investigaciones buscan establecer con claridad las causas del siniestro. Mientras la comunidad permanece en alerta a la espera de las personas desaparecidas. Las autoridades marítimas hicieron un llamado a los visitantes a seguir sus recomendaciones, atender indicaciones del personal de guardacostas y evitar conductas de riesgo durante actividades acuáticas. Además, reportar cualquier situación sospechosa a la línea 146 habilitada por la Armada Nacional.