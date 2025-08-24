Niño de 12 años habría intoxicado a un compañero en Soledad, Atlántico

La institución educativa indicó que el menor de edad implicado no habría denunciado el acoso escolar. Foto: Alcaldía de Soledad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un caso de presunto acoso escolar ha generado controversia en Atlántico, dado que un niño de 12 años habría mezclado en un termo agua con cloro, que le habría dado a un niño que le hacía latoneo en la Institución Noroccidental de Soledad.

Puede interesarle: Incendio afectó 10 viviendas en Barranquilla; 4 quedaron en pérdida total

Los familiares del menor de edad que mezcló agua con cloro indicaron al medio Alerta Caribe que él buscaba frenar los abusos que sufría dado que le quitaban sus pertenencias y que sus compañeros lo molestaban.

Sin embargo, la mezcla fue ingerida por un niño ajeno al conflicto, quien de forma inmediata empezó a vomitar y presentar complicaciones. Por ello lo trasladaron de urgencia a un centro médico.

Lea también: Capturan a hombre señalado de amputar tres dedos a menor en Malambo

La tía del niño intoxicado, Karen Crespo, aseguró a El Tiempo que “gracias a Dios no pasó a mayores, pero el riesgo fue enorme. Él mismo confesó que quería echarle veneno para ratas porque siempre le cogían el agua y lo molestaban, pero como no lo consiguió, usó cloro. Hoy estamos contando el cuento de milagro”.

Por su parte, la dirección de la Institución Noroccidental de Soledad citó a los padres del estudiante implicado para el próximo martes 26 de agosto. “Queremos escuchar a la mamá y entender qué fue lo que pasó”, indicó el colegio debido a que, al parecer, el niño no habría denunciado ser víctima de acoso escolar.

“La coordinadora de la institución dice que no tenía reportes, pero el niño asegura que sí lo molestaban. Entonces hay un contraste que preocupa”, añadió Crespo, la tía del menor de edad.