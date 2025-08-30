Niño de cinco años murió electrocutado tras pisar un cable, en Bucaramanga

La mamá del niño también sufrió graves quemaduras intentando salvarlo. Foto: Wikipedia

Una tragedia se registró en el asentamiento Bendición de Dios, en el norte de Bucaramanga, donde un niño de cinco años, se electrocutó luego de que pisó un cable. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, no sobrevivió.

Según indicó una vecina a Vanguardia, “la mamá estaba lavando y parece que había una cuerda con corriente en el piso. El niño la pisó y ahí mismo lo fulminó. La mamá trató de ayudarlo y también se electrocutó“.

El parte oficial señala que el hecho se registró en la mañana del pasado miércoles 27 de agosto. Una vez se registra el accidente, el niño fue llevado al Hospital del Norte, al que ingresó sobre las 9:20 a.m. sin signos vitales, por lo que el personal intentó reanimarlo sin éxito, por lo que 40 minutos más tarde, se declaró su muerte.

“Hicimos todos los protocolos de revivirlo, pero no fue posible y la madre, al parecer, por separar al niño también, pues sufre bastantes quemaduras, complicaciones de salud, que por su complejidad tuvimos que remitirla al hospital”, indicó Hernán Darío Zárate Ortegón, director del Instituto de Salud de Bucaramanga (Isabu).

De la mujer se sabe que sufrió graves quemaduras al intentar salvarlo. Fue trasladada al mismo centro asistencial que el niño, pero debido a complicaciones, la trasladaron al Hospital Universitario de Santander.

Sobre el caso, la Policía Metropolitana de Bucaramanga indicó que el cuerpo del menor de edad fue trasladado a Medicina Legal, mientras que la Sijín se encarga de las investigaciones para esclarecer lo que ocurrió.

A esto añadieron que la familia del niño está pidiendo ayuda para realizar las exequias del menor de edad, debido a que se trata de personas de bajos recursos.