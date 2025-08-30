Asesinaron a funcionario de la alcaldía de Rionegro mientras paseaba perros

La comunidad realizó una velatón en rechazo al asesinato de Jaime Esteban Rincón Rendón. Foto: Alcaldía de Rionegro

Habitantes del barrio San Bartolo, en Rionegro, realizaron una velatón en rechazo al asesinato del funcionario de la alcaldía Jaime Esteban Rendón Rincón, a quien un vecino le disparó, el pasado viernes 29 de agosto, en medio de un presunto acto de intolerancia.

De acuerdo con las autoridades, a Rendón Rincón, de 37 años, le disparó un vecino 62 años, luego de que uno de los perros que paseaba ingresó al predio del adulto mayor. Otras versiones señalan que previamente ya se habían presentado discusiones entre los dos hombres.

Tras lo ocurrido, el atacante se entregó de manera voluntaria y señaló a la Policía que disparó luego de una supuesta riña en la que supuestamente hubo agresiones físicas. Pero un testigo indicó a Mi Oriente que el sujeto simplemente salió y le disparó.

“Estaba el muchacho en la jardinera intentando alcanzar a un perrito salchicha. No hubo alegatos ni palabras.El señor salió y comenzó a dispararle. Jaime se giró para salir corriendo y el señor siguió disparando. Cayó sobre la reja; los vecinos llegaron y el señor lo único que decía era ‘fue en defensa propia’, mientras los demás le gritaban que por qué no le disparó en los pies. Después, el hombre entró y cerró la puerta”, explicó el testigo.

En medio de la velatón que realizaron los vecinos al frente de la casa de Rendón Rincón, el alcalde del municipio, Jorge Rivas, aseguró que el hombre era un funcionario ejemplar. “Hoy, como alcalde, lamento profundamente el asesinato de una persona buena, la cual ha prestado el servicio, no solamente al municipio de Rionegro, sino a todos los rionegreros”.

Sumado a esto, el mandatario dijo: “A su familia, amigos y seres queridos les expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento en este difícil momento. Este hecho nos duele como institución y como sociedad. Debemos unirnos para que la intolerancia no siga arrebatando vidas en nuestro municipio”.

Sobre lo ocurrido también se pronunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien envió un mensaje de solidaridad a la familia. “El asesinato de Jaime Esteban Rendón, en Rionegro, es muy doloroso. Qué fragilidad y qué niveles de violencia estamos enfrentando. Envío un abrazo a su familia y amigos. Que Dios les dé sosiego”.

Sobre Jaime Esteban Rendón se conoce que tenía 37 años, estudió Comercio Exterior en la Universidad Católica de Oriente, trabajaba en la alcaldía de Rionegro, así como tenía una labor alterna como paseador de perros, vivía en el sector en el que se presentó el hecho y era padre de dos hijos.