Capturaron a 25 personas durante caravana de seguridad, en Medellín

En los sectores de Bulerías, Belén y El Poblado, la Policía del Valle de Aburrá y el Ejército Nacional realizaron la captura de 25 personas en la tarde del jueves 28 de agosto durante una caravana de seguridad en el marco de los planes operativos Avispa y Cazador.

“Tenemos algo muy claro, con un solo ciudadano que se sienta inseguro es motivo suficiente para seguir trabajando. Al día de hoy tenemos reducción de hurtos a personas de un 24%, pero eso no es suficiente”, aseguró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien estuvo presente en los operativos y añadió que las caravanas se seguirán realizando en los puntos más afectados por la delincuencia.

Entre los hallazgos de la caravana de seguridad está la incautación de varias armas de fuego y 115 cortopunzantes, llevaron a 85 personas al Centro de Traslado por Protección y se inmovilizaron vehículos que están reportados como robados y otros que participaron en un crimen.

Estamos reforzando la seguridad en Medellín con redadas y controles junto a la Policía y el Ejército. 🚔

Hoy estuvimos en Bulerías, Belén y El Poblado ejecutando acciones de registro y control dentro de los planes Avispa, Cazador y los Puestos de Control.

Seguimos en las calles.… pic.twitter.com/rNytDPdI0t — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 28, 2025

“Esto es muy efectivo porque es disuasivo, pero por ahí cogemos a más de un bandido que vaya armado y que quiera hacer daño. Vamos a seguir con estos controles día y noche, también iremos a cada una de las comunas y los corregimientos. La ciudadanía nos exige y tiene toda la razón en reclamar”, aseguró Gutiérrez.

El mandatario local añadió que para realizar la caravana se desplegó un dispositivo de 122 agentes entre Ejército y Policía en diferentes puntos de la ciudad para realizar requisas. “Si nos quedamos en un solo punto, entre ellos se avisan y nos evaden, entonces nos vamos moviendo en la ciudad, en cualquier momento y sin avisar”, concluyó.