Hombre murió quemado luego de que al parecer su esposa prendió fuego a su casa en Medellín

La mujer huyó luego de que habría prendido fuego a la vivienda en la que vivía con Ospina. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el Hospital San Vicente Fundación de Medellín falleció Alexis Ospina Piedrahíta, de 27 años, quien en la madrugada del pasado sábado 31 de enero resultó gravemente herido, luego de que presuntamente su pareja prendió fuego a la casa en la que vivían, en el barrio La Milagrosa, en el oriente de la capital antioqueña.

Lea: Asesinaron a tres hombres en un billar de Mallama, en Nariño

Según habitantes de la zona, la esposa de Ospina Piedrahíta llegó en estado de embriaguez en la madrugada del sábado y tuvo una discusión con él porque no le quiso abrir la puerta. Luego, ella se fue y regresó con un líquido, que al parecer era gasolina, y la roció por una ventana.

Posteriormente, prendió fuego, lo que provocó un incendio dentro de la vivienda, que afectó a Ospina, quien salió por sus propios medios con graves quemaduras en su cuerpo. Ante esto, vecinos lo trasladaron a la Clínica Sagrado Corazón, de Buenos Aires, desde donde lo llevaron al Hospital San Vicente Fundación por la gravedad de sus heridas. El hombre presentaba graves afectaciones en sus vías respiratorias.

Según indicó Diana Patricia Piedrahita, mamá de Alexis Ospina, luego de que se registró la emergencia, la mujer huyó, por lo que pidió “que se haga justicia por mi hijo. Ella tiene que pagar por esto tan horrible que me hizo. Se llevó parte de mi vida”, dijo a Caracol Radio.

Le puede interesar: Pico y placa Medellín: así aplica la medida del 2 al 6 de febrero

Esta no sería la primera vez que la mujer habría atacado a Ospina. En noviembre del año pasado, en medio de otra discusión, la mujer lo habría apuñalado. Por esta razón, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Sobre Ospina se conoce que trabajaba como conductor de un vehículo por aplicación, así como era DJ en fiestas. Además, era padre de una niña de cinco años que no se encontraba en la vivienda en el momento de la tragedia.

En lo que va corrido de este año se han presentado cuatro casos de violencia intrafamiliar en el Valle del Aburrá que han terminado con la muerte de tres hombres y una mujer.



