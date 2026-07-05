Así quedó el nuevo pico y placa en Bucaramanga: estos son los cambios

La nueva rotación del pico y placa estará vigente durante julio, agosto y septiembre para vehículos particulares y motocicletas en el área metropolitana de Bucaramanga. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

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La Dirección de Tránsito de Bucaramanga confirmó que desde este lunes 6 de julio entrará en vigencia una nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas en Bucaramanga y su área metropolitana. La medida aplicará durante los meses de julio, agosto y septiembre.

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La restricción regirá en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, manteniendo los mismos horarios de aplicación. De acuerdo con las autoridades, esta rotación hace parte del calendario anual establecido en la Resolución 854 del 30 de diciembre de 2025, que contempla el cambio de dígitos el primer lunes de cada trimestre. Además, hicieron un llamado a los conductores para verificar y programar sus desplazamientos con anticipación para evitar sanciones.

¿Cómo funcionará el pico y placa?

La nueva rotación quedó establecida de la siguiente manera:

Lunes: placas terminadas en 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6.

Para el sábado 11 de julio, la restricción aplicará para los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4, entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. La Dirección de Tránsito informó que la rotación de los sábados continuará de forma progresiva durante las siguientes semanas, conforme al calendario establecido para el trimestre.

Horarios y sanciones

La Dirección de Tránsito informó que los horarios de la medida no tendrán modificaciones. De lunes a viernes, el pico y placa regirá entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m., en jornada continua, mientras que los sábados se aplicará entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m.

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La entidad recomendó a los conductores consultar previamente el último dígito de la placa antes de salir, especialmente durante los primeros días de la nueva rotación, para evitar contratiempos en los controles de tránsito.

Los conductores que incumplan la restricción se exponen a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), que para 2026 corresponde a COP 633.111, además de la posible inmovilización del vehículo si las autoridades lo consideran necesario.