Rescataron un oso perezoso atrapado en una red eléctrica en Santander: así fue el operativo

El animal quedó bajo custodia de la Policía mientras la CAS evalúa su estado de salud antes de devolverlo a su hábitat. Foto: Redes sociales

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Un oso perezoso fue rescatado luego de quedar atrapado en una red eléctrica en el sector Tres Esquinas, del corregimiento de Vado Real, en Suaita, Santander. El operativo, que se prolongó durante cerca de una hora, evitó que el animal sufriera una descarga eléctrica mientras intentaba cruzar de un extremo a otro del cableado.

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El rescate fue realizado por integrantes de la Defensa Civil y uniformados de la Policía Nacional, luego de que habitantes de la zona alertaran sobre la presencia del animal suspendido en el tendido eléctrico.

Durante cerca de una hora, los organismos de socorro adelantaron varias maniobras hasta lograr que el animal descendiera de forma segura, evitando que sufriera una descarga eléctrica o lesiones durante la operación.

Permanecerá bajo observación

Luego del rescate, el oso quedó bajo custodia de la Policía Nacional mientras profesionales de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) realizan una valoración de su estado de salud y determinan si puede regresar a su hábitat natural.

Dudwing Alonso Villamizar, integrante de la Defensa Civil, destacó que “la rápida comunicación de la comunidad fue fundamental para atender la emergencia y proteger la fauna silvestre del municipio”.

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Además, las autoridades recordaron a la ciudadanía que, cuando encuentren animales silvestres en situaciones de riesgo, lo recomendable es no intentar rescatarlos por cuenta propia y reportar de inmediato el caso a los organismos de socorro o a la autoridad ambiental competente para evitar accidentes tanto para las personas como para la fauna.