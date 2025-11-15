Ofrecen recompensa por responsables del asesinato de joven de 17 años en Barrancabermeja

Imagen de referencia. En menos de 15 días han asesinado a dos jóvenes en el parque a la Vida. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una recompensa de COP 15 millones ofrece la alcaldía de Barrancabermeja por información de los responsables del asesinato de un joven de 17 años, quien falleció en medio de un ataque sicarial, que se registró en la noche del pasado 13 de noviembre en el parque a la Vida del municipio.

Según indicó la Policía del Magdalena Medio, sujetos en motocicleta llegaron hasta donde se encontraba el adolescente con un primo, y les dispararon en reiteradas ocasiones. Luego del hecho, habitantes de la zona trasladaron a los dos heridos a la Clínica La Magdalena.

En el lugar se confirmó la muerte del adolescente de 17 años, mientras que su primo, identificado como Jean Martínez Cortés, se encuentra bajo pronóstico reservado.

Las autoridades indicaron que realizan la revisión de las cámaras de seguridad y realizan entrevistas para seguirle la pista a los sicarios, mientras la comunidad lanzó una alarma a las autoridades, dado que este es el segundo asesinato que se registra en el parque en menos de 15 días.

El pasado 2 de noviembre, sujetos armados llegaron hasta un puesto de micheladas y dispararon contra Ronal Forero Sanabria, alias ‘El Menor’, de 19 años, quien falleció en el lugar tras recibir cuatro impactos de bala.

La alcaldía señaló que reforzó la presencia policial, así como aumentó los patrullajes. Además, tras diálogo con los habitantes y comerciantes de la zona, se acordó retirar casetas deterioradas, arreglar luminarias, podar los árboles y dar mantenimiento al espacio público.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez, pidió a la comunidad dar cualquier información que permita esclarecer estos hechos. “Trabajamos de manera conjunta con la Policía Nacional y, con este plan de choque, queremos brindar más seguridad a los comerciantes y habitantes que frecuentan este parque. No queremos que sea un nicho de inseguridad”, añadió el funcionario.