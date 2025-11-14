“Solicitamos replantear esta medida”: alcalde de Soacha sobre nuevo pico y placa en Bogotá

Resume e infórmame rápido

Tras el anuncio del ajuste a la medida del pico y placa en la capital, que aumenta los días de restricción para los vehículos que no estén matriculados en Bogotá, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, expresó su inconformidad por el impacto y la falta de socialización con los municipios de la región.

<b>Soacha </b>ha sido unos de los municipios de la sabana que más ha crecido en materia de matrícula de vehículos,<b> al pasar de 21.000 carros nuevos en 2016 a casi 40.000 este año, acumulando alrededor de 756.000 carros matriculados en los últimos 10 años</b>, Datos del RUNT

¿Qué dijo en alcalde de Soacha?

Por medio de sus redes sociales, el mandatario del municipio dijo que la medida los sorprendió, ya que la medida los impacta directamente por su cercanía con la capital “y no fue socializada con los municipios de la región”.

La decisión de @Bogota de imponer pico y placa los sábados a los vehículos matriculados fuera de la ciudad nos toma por sorpresa. Esta medida nos impacta directamente y no fue socializada con los municipios de la región.



Recuerdo que, en otros ámbitos, cuando la Nación ha tomado… pic.twitter.com/RNPvWzRLgm — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) November 14, 2025

De igual manera, le recuerda al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que cuando, en otras oportunidades, la capital ha tenido problemas con la Nación, por lo mismo: toma de decisiones sin concertación, la ciudad ha alzado la voz. “Hacemos parte de una región y sigo convencido de la intención de construir soluciones regionales”, indicó.

Finalizó haciéndole un llamado de atención a Galán para que revise la decisión, que empezará a regir el próximo año, y tenga en cuenta su impacto en los municipios vecinos.

Soacha ha sido unos de los municipios de la sabana que más ha crecido en materia de matrícula de vehículos, al pasar de 21.000 carros nuevos en 2016 a casi 40.000 este año, acumulando alrededor de 756.000 carros matriculados en los últimos 10 años, por lo que la restricción que implementará la Alcaldía de Bogotá afectaría a un gran número de usuarios.

Una de las posibles razones a este crecimiento es porque el costo del trámite es más económico que en Bogotá. Mientras en el vecino municipio vale COP 272.000 en la capital cuesta $589.000. Ahora, los conductores que quieran evitar la nueva restricción tendrán que sacar de su bolsillo alrededor de $400.000 para adelantar el registro de su carro en Bogotá.

Abecé del pico y placa para carros matriculados fuera de Bogotá

Las recientes decisiones de la Alcaldía de Bogotá tienen un foco claro: los vehículos que están matriculados en otros municipios.

Según el diagnóstico oficial, este grupo representa cerca del 30 % del parque automotor que transita a diario, pese a que sus impuestos se pagan fuera de la capital. Ese desbalance no solo presiona las vías por el aumento constante de carros en circulación, sino que deja también un vacío fiscal significativo, que en años recientes habría alcanzado cerca de un billón de pesos.

Pico y placa en sábados y aumento del pico y placa solidario

1. Dos sábados al mes con pico y placa

Desde 2026, todo vehículo matriculado fuera de Bogotá deberá cumplir pico y placa dos sábados al mes. Para la Alcaldía, la medida pretende actuar como incentivo para que esos propietarios trasladen la matrícula a Bogotá y como limitación para quienes decidan omitirlo.

2. Aumento al pico y placa solidario

Por otro lado, a partir de enero de 2026, el costo del pico y placa solidario, que no es más que un pago para evitar la restricción de movilidad, tendrá un incremento que oscilará entre el 20 % y el 50 % para los vehículos matriculados fuera de Bogotá.

En términos prácticos, manejar en Bogotá sin matrícula distrital será cada vez más costoso, tanto por las restricciones como por las alternativas pagas para evitarlas.

¿Cuánto cuesta matricular o trasladar un carro a Bogotá?

Actualmente, la tarifa para matricular un carro nuevo en Bogotá cuesta COP 589.200, mientras que trasladar la matrícula cuesta COP 400.000. Vale la pena destacar que, si bien es más costoso que en municipios aledaños, al igual que el costo del impuesto (0,2 % por el sobrecosto para financiar la Región Metropolitana), el próximo año eso se podría ver compensar con el evitar la afectación por las nuevas disposiciones.

