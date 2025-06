Ordenaron detención domiciliaria contra hijo de Jorge Oñate por daños en un casino

Jorge Luis Oñate habría lanzado una silla a una ruleta de un casino en Valledupar. Foto: Archivo Particular

Un juez penal municipal con función de control de garantías legalizó la captura de Jorge Luis Oñate, hijo del fallecido cantante Jorge Oñate, que fue acusado por daño en bien ajeno, luego de que la Policía lo capturó en un casino de Valledupar, donde habría ocasionado daños en una ruleta con una silla.

Según la Policía Metropolitana de Valledupar, en la noche del pasado lunes 2 de junio, recibieron un llamado del casino Miarage, ubicado en la carrera 9 con calle 16A, donde, de acuerdo con las explicaciones que dio el administrador del lugar, Oñate lanzó una silla a la cúpula de la ruleta Gold Club Plus, en un momento de exaltación.

“El hombre fue identificado como Jorge Luis Oñate Zuleta, dijo al administrador, con palabras soeces, que él no iba a pagar los daños, que hiciera lo que quisiera”, señala el informe policial. Por ello, el funcionario del casino decidió interponer una denuncia y las autoridades capturaron al hijo del cantante.

Sumado a esto, la Policía Metropolitana indicó que una vez fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Valledupar, Oñate al parecer insultó a la patrullera Egleth Ribon Sierra e intentó agredir a un intendente con un golpe en la cara, así como habría lanzado el celular de otra persona al suelo “ocasionando daños y alteraciones en las instalaciones de la unidad de reacción inmediata”.

Finalmente, fue presentado ante el Juzgado 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías. No aceptó los cargos, pero el juez decidió imponer la detención domiciliaria.

Tras registrarse estos hechos, Oñate publico un mensaje en sus redes sociales en el que señalaba: “Los errores no son fracasos. Son parte del camino. Cada caída nos deja una enseñanza. Cada tropiezo, una nueva oportunidad para crecer y ser mejores. No hay error que no traiga consigo una lección si aprendemos a mirar con humildad”.

No es la primera vez que Oñate tiene problemas con las autoridades. En septiembre de 2019 habría agredido a funcionarios y autoridades del aeropuerto El Dorado tras negarse a una inspección de rutina.