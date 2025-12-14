Organizaciones de derechos humanos rechazaron atentado de líder wayuu en Maicao, La Guajira

La camioneta en la que se movilizaba Luis Misael Socarrás, autoridad tradicional y defensor del pueblo wayuu, recibió varios disparos. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el atentado armado que se registró en el casco urbano de Maicao, La Guajira, contra el líder wayuu Luis Misael Socarrás, el viernes 12 de diciembre, organizaciones de la comunidad wayuu y de derechos humanos se pronunciaron en rechazo al ataque y exigen seguridad para el líder y su familia, además de avances en las investigaciones.

Lea: Accidente de bus dejó más de 10 muertos y al menos 20 heridos en Segovia, Antioquia

Socarrás se movilizaba en una camioneta en compañía del esquema de seguridad asignado, cuando sujetos no identificados que se desplazaban en motocicleta dispararon contra el vehículo. Los escoltas lograron realizar maniobras evasivas para proteger la vida del líder y al detenerse el vehículo, uno de los agresores se bajó de la moto y continuó disparando. En ese momento, el escolta protegió al líder y resultó herido, y uno de los presuntos atacantes murió.

La Fuerza de Mujeres Wayuu rechazaron el atentado y advirtieron que no se trata de un hecho aislado. “Este atentado no puede ser entendido como un hecho aislado. Se enmarca en un contexto de riesgo sistemático contra líderes, lideresas y defensores del territorio Wayuu, y representa una grave amenaza contra los procesos de organización, autonomía y defensa de los derechos indígenas en La Guajira”, indicaron desde la organización.

Socarrás ha desempeñado un papel central en procesos organizativos, comunitarios y políticos del pueblo wayuu. Su proyecto incluye la oposición a proyectos de megaminería y la defensa del río Ranchería y del arroyo Bruno, del cual es accionante en la demanda para su protección.

Le puede interesar: El relato de familias afectadas en el incendio que arrasó con más de 50 casas en Bucaramanga

Además, según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), quienes denunciaron el atentado, el líder ha recibido múltiples amenazas de muerte desde hace muchos años atrás, con llamadas intimidatorias y seguimientos de grupos armados.

Desde la ONU para los Derechos Humanos condenaron el atentado e hicieron un llamado a las autoridades a reforzar la protección del líder y su familia, además de investigar y sancionar al responsable de este hecho.

“Nos preocupa que hace menos de una semana nos reunimos con el defensor Socarrás en Riohacha y con otras personas defensoras, junto a Scott Campbell y a las Embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos en Colombia. Allí el defensor expresó sus riesgos por su labor”, indicaron en su cuenta de X.

Este mensaje fue reposteado por la Embajada de Irlanda en Colombia quienes enviaron un mensaje de solidaridad al líder tras haber estado reunidos con el días anteriores. “Nos preocupan que estas alertas no sean escuchadas a tiempo y llamamos a aumentar los mecanismos de protección”, manifestaron.