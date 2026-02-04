Pasajera del avión de Satena que se accidentó en Norte de Santander estaba embarazada

En la zona en la que se registró el accidente se registraba alta nubosidad en el momento de la emergencia. Foto: EFE - Mario Caicedo

Entre los nuevos detalles que se han conocido del accidente aéreo de un avión de Satena en Norte de Santander, que se registró la semana pasada y que dejó 15 muertos, entre los que estaba el congresista Diógenes Quintero, Medicina Legal confirmó que una de las víctimas mortales estaba embarazada.

Se trata de Gineth Tatiana Rincón, la joven de 26 años cuya imagen fue ampliamente conocida, debido a que se viralizó en redes sociales una foto que ella se tomó dentro del avión antes de que se registrara el accidente.

La joven, que era cosmetóloga y oriunda de Buenaventura, corregimiento de Ocaña, tenía dos meses de embarazo y, según indicaron medios locales, tendría previsto llamar al bebé Guadalupe si se trataba de una niña.

El hecho no solo ha generado conmoción en su familia, sino también en la comunidad de Alta Filadelfia, donde residen sus padres. “Nos unimos en solidaridad con toda la familia Rincón Sanjuán en este momento de profundo dolor. Que Dios les otorgue la fortaleza necesaria para afrontar esta pérdida”, indicó la junta de acción comunal.

Rincón tenía previsto viajar con su esposo y otro hijo a Ocaña para darle la buena noticia a su familia, pero ellos decidieron hacer el recorrido por tierra. Sus restos fueron trasladados al cementerio Buenavista de Ocaña, donde también se hicieron sus honras fúnebres el pasado primero de febrero.

El 28 de enero se presentó un accidente aéreo en el Catatumbo que dejó 15 muertos. Una aeronave Beechcraft 1900D, que operaba Satena y que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña, se accidentó en la vereda Curasica de La Playa de Belén.

Entre los muertos estaba el representante a la Cámara Diógenes Quintero, el candidato a una curul de paz Carlos Salcedo, el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco, así como el neurocirujano Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón.