Pelea en concierto de Jhonny Rivera dejó al menos 30 heridos en La Unión, Nariño

Jenny, la pareja de Jhonny Rivera, fue quien le avisó sobre la pelea en el concierto. Foto: Cortesía Breakfast Club

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La presentación del músico Jhonny Rivera, en el marco de la Feria Agropecuaria y Cultural, en el municipio de La Unión, Nariño, en la noche del pasado 9 de agosto, terminó en una enorme pelea que dejó alrededor de 30 personas heridas.

Puede interesarle: Empezaron los controles de movilidad en Cali con acompañamiento de la Policía

El concierto del artista de música popular era uno de los más importantes del evento, por lo que se realizó en el parque Mariscal Sucre del municipio, donde, según el músico, habría más de 12.00 personas. “Faltaban 13 minutos para terminar el concierto, un concierto espectacular (...). El parque estaba completamente lleno y de la nada empezaron a tirar botellas”,

Sumado a esto, el artista indicó que había varias personas en estado de embriaguez y aunque intentó terminar su presentación, debido a que la riña no paraba, decidió no seguir cantando. “Yo no alcancé a ver, pero Yenny me dijo: ‘amor, se formó una pelea’. Cuando yo veo que botella va, botella viene, eso era una batalla campal de botellas. Una cosa impresionante”.

Lea también: Presentan cargos al exsecretario de Cultura de Cali por presunto abuso sexual

El cantante señaló que antes de irse de la tarima, tomó el micrófono y le dijo a los asistentes que él quería seguir cantando, que se calmaran, “pero eso no paraba y ahí empecé a ver a los heridos”. Debido a la situación, Jhonny Rivera lamentó que la noche finalizara de forma violenta cuando la música debería ser motivo de unión.

En la trasmisión del concierto que hizo el alcalde Jaime Montenegro, se ve cuando el artista pide a la gente calmarse. De igual forma se observa como la gente comienza a alejarse de la tarima, así como a personas lanzando botellas. “Qué mala imagen, qué vergüenza”, dice el presentador del evento, quien añade que los asistentes intentaron resguardarse tras las vallas ubicadas en a los costados del parque.

El evento, que comenzó a las 6:00 p.m. también contó con la presentación de los Hermanos Narváez, Danilo Parra, Jenny López, Cumbia Kalle. Aunque la alcaldía fue la encargada de organizar el evento, ni el alcalde ni la administración se refirieron a lo ocurrido, ni a medidas contra quienes propiciaron la disputa.