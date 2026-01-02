Pico y placa en Ibagué: comenzó la nueva rotación que regirá hasta junio de 2026

Escucha este artículo
A partir de este viernes 2 de enero comenzó a regir el decreto que estableció la nueva rotación en el pico y placa de Ibagué, que estará vigente durante el primer semestre de este año y que tendrá periodo pedagógico hasta el próximo 9 de enero.
De acuerdo con la alcaldía, la medida estará vigente entre el 2 de enero y el 30 de junio, y se seguirá aplicando en el mismo horario que se ha venido haciendo hasta ahora, es decir, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. con horas valle entre las 9:00 am y 11:00 am y las 3:00 pm y 5:00 pm. (aplica solo para vehículos matriculados en la ciudad)
Sumado a esto, el secretario de Movilidad, Ricardo Rodríguez, explicó que se mantienen las condiciones, sectores y excepciones que se habían venido aplicando el año pasado.
Rotación del pico y placa en Ibagué 2026
La rotación del pico y placa para este año quedó establecida de la siguiente forma:
• Lunes: 8 y 9.
• Martes: 0 y 1.
• Miércoles: 2 y 3.
• Jueves: 4 y 5.
• Viernes: 6 y 7.
Sanciones y multas
El periodo pedagógico irá del viernes 2 de enero al viernes 9 de enero, en el que los infractores recibirán sanciones por cinco Salarios Diarios Mínimos Legales Vigentes (SDMLV).
Posteriormente, se aplicará las multas correspondientes que equivalen a 15 Salarios Diarios Mínimos Legales Vigentes (SDMLV).
Sectores sin restricción
- Avenida Ambalá desde la glorieta de El Vergel hasta El Salado.
- El sur entre Boquerón y la popular ‘Vuelta del Chivo’.
- El centro desde el Parque de la Música hasta La Coqueta (incluyendo el barrio El Libertador)
- Picaleña hasta la glorieta de Mirolindo
- La zona del estadio Manuel Murillo Toro, el hospital Federico Lleras Acosta y la Universidad del Tolima.
- Puente del Éxito (calle 83) hasta El Salado.
Vehículos exentos del pico y placa en Ibagué
- Vehículos eléctricos y a gas
- Vehículos híbridos
- Motocicletas
- De las autoridades y de servicio oficial
- De medios de comunicación
- De servicios públicos domiciliarios
- De distribución de bienes y alimentos
- De transporte de valores y vehículos de seguridad
- De atención en medicina domiciliaria, transporte de personal de salud y de cuerpos de socorro
- De servicio funerario
- De transporte de personas en condición de discapacidad
- De Centros de Enseñanza Automovilística
- Vehículos que se desplacen por las variantes nacionales o de paso por la ciudad