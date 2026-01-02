Pico y placa en Ibagué: comenzó la nueva rotación que regirá hasta junio de 2026

La medida regirá entre las seis de la mañana y las nueve de la noche. Foto: Alcaldía de Ibagué

A partir de este viernes 2 de enero comenzó a regir el decreto que estableció la nueva rotación en el pico y placa de Ibagué, que estará vigente durante el primer semestre de este año y que tendrá periodo pedagógico hasta el próximo 9 de enero.

De acuerdo con la alcaldía, la medida estará vigente entre el 2 de enero y el 30 de junio, y se seguirá aplicando en el mismo horario que se ha venido haciendo hasta ahora, es decir, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. con horas valle entre las 9:00 am y 11:00 am y las 3:00 pm y 5:00 pm. (aplica solo para vehículos matriculados en la ciudad)

Sumado a esto, el secretario de Movilidad, Ricardo Rodríguez, explicó que se mantienen las condiciones, sectores y excepciones que se habían venido aplicando el año pasado.

Rotación del pico y placa en Ibagué 2026

La rotación del pico y placa para este año quedó establecida de la siguiente forma:

• Lunes: 8 y 9.

• Martes: 0 y 1.

• Miércoles: 2 y 3.

• Jueves: 4 y 5.

• Viernes: 6 y 7.

Sanciones y multas

El periodo pedagógico irá del viernes 2 de enero al viernes 9 de enero, en el que los infractores recibirán sanciones por cinco Salarios Diarios Mínimos Legales Vigentes (SDMLV).

Posteriormente, se aplicará las multas correspondientes que equivalen a 15 Salarios Diarios Mínimos Legales Vigentes (SDMLV).

Sectores sin restricción

Avenida Ambalá desde la glorieta de El Vergel hasta El Salado.

El sur entre Boquerón y la popular ‘Vuelta del Chivo’.

El centro desde el Parque de la Música hasta La Coqueta (incluyendo el barrio El Libertador)

Picaleña hasta la glorieta de Mirolindo

La zona del estadio Manuel Murillo Toro, el hospital Federico Lleras Acosta y la Universidad del Tolima.

Puente del Éxito (calle 83) hasta El Salado.

Vehículos exentos del pico y placa en Ibagué