Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

Pico y placa en Ibagué: comenzó la nueva rotación que regirá hasta junio de 2026

La alcaldía anunció que el periodo pedagógico irá hasta el 9 de enero.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
03 de enero de 2026 - 01:49 a. m.
La medida regirá entre las seis de la mañana y las nueve de la noche.
La medida regirá entre las seis de la mañana y las nueve de la noche.
Foto: Alcaldía de Ibagué
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

A partir de este viernes 2 de enero comenzó a regir el decreto que estableció la nueva rotación en el pico y placa de Ibagué, que estará vigente durante el primer semestre de este año y que tendrá periodo pedagógico hasta el próximo 9 de enero.

Lea: Feria de Manizales: extendieron el horario del cable aéreo hasta el 11 de enero

De acuerdo con la alcaldía, la medida estará vigente entre el 2 de enero y el 30 de junio, y se seguirá aplicando en el mismo horario que se ha venido haciendo hasta ahora, es decir, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. con horas valle entre las 9:00 am y 11:00 am y las 3:00 pm y 5:00 pm. (aplica solo para vehículos matriculados en la ciudad)

Sumado a esto, el secretario de Movilidad, Ricardo Rodríguez, explicó que se mantienen las condiciones, sectores y excepciones que se habían venido aplicando el año pasado.

Rotación del pico y placa en Ibagué 2026

La rotación del pico y placa para este año quedó establecida de la siguiente forma:

Lunes: 8 y 9.

Martes: 0 y 1.

Miércoles: 2 y 3.

Jueves: 4 y 5.

Viernes: 6 y 7.

Le puede interesar: Mamá del presidente del Concejo de Bello murió en accidente de tránsito, ¿qué se sabe?

Sanciones y multas

El periodo pedagógico irá del viernes 2 de enero al viernes 9 de enero, en el que los infractores recibirán sanciones por cinco Salarios Diarios Mínimos Legales Vigentes (SDMLV).

Posteriormente, se aplicará las multas correspondientes que equivalen a 15 Salarios Diarios Mínimos Legales Vigentes (SDMLV).

Sectores sin restricción

  • Avenida Ambalá desde la glorieta de El Vergel hasta El Salado.
  • El sur entre Boquerón y la popular ‘Vuelta del Chivo’.
  • El centro desde el Parque de la Música hasta La Coqueta (incluyendo el barrio El Libertador)
  • Picaleña hasta la glorieta de Mirolindo 
  • La zona del estadio Manuel Murillo Toro, el hospital Federico Lleras Acosta y la Universidad del Tolima.
  • Puente del Éxito (calle 83) hasta El Salado.

Vehículos exentos del pico y placa en Ibagué

  • Vehículos eléctricos y a gas
  • Vehículos híbridos
  • Motocicletas
  • De las autoridades y de servicio oficial
  • De medios de comunicación
  • De servicios públicos domiciliarios
  • De distribución de bienes y alimentos
  • De transporte de valores y vehículos de seguridad
  • De atención en medicina domiciliaria, transporte de personal de salud y de cuerpos de socorro
  • De servicio funerario
  • De transporte de personas en condición de discapacidad
  • De Centros de Enseñanza Automovilística
  • Vehículos que se desplacen por las variantes nacionales o de paso por la ciudad

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Pico y placa

Ibagué

2026

rotación

periodo pedagógico

sanciones

multas

excepciones

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.