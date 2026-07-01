Tras más de 24 horas, recuperan cuerpo atrapado entre rocas en el río Cocorná, Antioquia

Bomberos de El Carmen de Viboral, Cocorná y la Defensa Civil trabajaron durante más de un día para acceder a la cavidad entre las rocas donde permanecía el cuerpo. Foto: Redes sociales

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Después de más de 24 horas de labores de rescate, los organismos de socorro lograron recuperar este martes 30 de junio el cuerpo de Daniel Darío Restrepo Londoño, de 39 años, quien había caído al río Cocorná el pasado domingo mientras se encontraba en un sector turístico ubicado en jurisdicción de El Carmen de Viboral, Antioquia.

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Aunque el cuerpo fue localizado desde el lunes, las condiciones del terreno impidieron su extracción inmediata. El cadáver quedó atrapado en una cavidad natural formada entre enormes rocas, donde la fuerza de la corriente hacía imposible el ingreso seguro de los rescatistas.

Una maniobra permitió recuperar el cuerpo

Durante varias horas, integrantes de los cuerpos de Bomberos de El Carmen de Viboral y Cocorná, junto con la Defensa Civil, evaluaron distintas alternativas para recuperar el cuerpo sin poner en riesgo al personal de rescate.

Finalmente, la operación fue posible mediante la instalación de grandes tubos plásticos que permitieron desviar temporalmente parte del caudal del río, disminuyendo la fuerza de la corriente que ingresaba a la cavidad donde permanecía el cuerpo.

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Con esa maniobra, los rescatistas lograron acceder hasta el sitio, liberar el cadáver y culminar la recuperación. La comunidad también apoyó la logística del operativo sin interferir en las labores técnicas, “por la naturaleza de la muerte es necesario que el CTI realice los actos urgentes y la respectiva necropsia”, explicó el secretario de Gobierno de El Carmen de Viboral, Daniel Quintero.

¿Por qué no utilizaron dinamita?

Mientras avanzan las labores, familiares de Daniel Restrepo impulsaron una campaña para reunir recursos con el fin de contratar una intervención que permitiera fracturar las rocas mediante explosivos.

Sin embargo, las autoridades aclararon que esa alternativa nunca hizo parte del plan de rescate. Según explicó el secretario de Gobierno, una detonación podía ocasionar graves daños sobre el cuerpo, incluso provocar su desmembramiento, además de representar un riesgo para los rescatistas y generar afectaciones ambientales sobre el afluente.

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Por esa razón, los organismos de emergencia concentraron todos sus esfuerzos en encontrar una solución técnica que permitiera recuperar el cuerpo sin alterar el ecosistema ni poner en peligro a quienes participaban en el operativo. La estrategia de desviar parcialmente el cauce terminó siendo la alternativa más segura y efectiva.

Autoridades reiteran recomendaciones

Tras la emergencia, la alcaldía de El Carmen de Viboral reiteró el llamado a quienes visitan ríos y quebradas para extremar las medidas de prevención; recomendaron evitar ingresar a los afluentes cuando el caudal sea alto, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas antes de realizar actividades recreativas, utilizar calzado con buen agarre y no lanzarse desde rocas sin conocer la profundidad, la fuerza de la corriente o los obstáculos que puedan existir bajo el agua.