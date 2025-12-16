Pico y placa en Tunja: suspendieron la medida y la ajustarán en enero

Imagen de referencia. La secretaría de Movilidad de Tunja reforzará controles para la velocidad y alcoholemia durante la temporada decembrina. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

La alcaldía de Tunja anunció la suspensión del pico y placa para vehículos particulares desde el pasado lunes 15 de diciembre hasta el 12 de enero de 2026 en todo el perímetro urbano. La decisión hace parte de una estrategia para facilitar la movilidad durante las festividades de fin de año.

La decisión quedó establecida en un decreto firmado el 11 de diciembre en el que suspenden de manera temporal la restricción vehicular vigente desde septiembre de 2024. La medida fue suspendida desde las 6:00 de la mañana del lunes.

La secretaría de Movilidad y Vida Territorial advirtió que Tunja atraviesa un panorama crítico en materia de seguridad vial, con altos índices de siniestralidad. Por esta razón, la administración municipal anunció el refuerzo de acciones pedagógicas y operativos de control en puntos estratégicos.

“El decreto ya se publicó en la página oficial de la Alcaldía de Tunja y este regirá a partir de este lunes 15 de diciembre inicia una temporada donde eliminamos el pico y placa con el fin de motivar el tema comercial y el turismo para que las personas se puedan movilizar por la ciudad sin restricciones y a partir del 13 de enero de 2026 vamos a analizar las nuevas restricciones que tendremos para el próximo año”, indicó Juan Carlos García, secretario de Movilidad y Vida de Tunja.

Además, explicó que la medida busca apoyar la dinámica comercial y turística de la ciudad, sin que colapsen las vías durante la temporada y puedan gestionar de una mejor manera el tránsito.

Acerca de los controles de velocidad y alcoholemia, el secretario expresó que: “Una persona que maneje bajo efectos del alcohol y con pasajeros puede ocasionar una tragedia. Los controles deben implementarse y continuar para garantizar la seguridad de todos los actores viales”.

De cara al 2026, anunció que evalúan ajustes al esquema actual de restricción vehicular. “Lo que estamos observando es que al final de las franjas donde se pueden mover en pico y placa, la gente se está accidentando más con choques simples, están aumentando las velocidades. Estamos revisando de manera conjunta con el equipo técnico si podemos ajustarlo y hacer unas variaciones para el próximo año”, agregó.

Entre las alternativas está la implementación del pico y placa durante todo el día y aplicable a toda la ciudad. Finalmente, hicieron un llamado a la precaución, cuidado y decisiones responsables, además de no manejar bajo los efectos del alcohol ni excederse en la velocidad.