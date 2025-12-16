Incendio destruyó uno de los estudios de tatuaje más reconocidos de Medellín

Las autoridades investigan si una posible fuga de gas de una cafetería que funcionaba dentro del mismo predio habría sido la causa del incendio. Foto: @Sailorsnmermaids

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un incendio estructural se registró en el barrio Castropol, en El Poblado, en Medellín, el sábado 13 de diciembre y afectó al estudio de tatuajes Sailors & Mermaids. La emergencia ocurrió en horas de la noche y no dejó personas muertas, ni heridas, pero si afectaciones materiales.

Según el Departamento Administrativo del Riesgo de Desastres (Dagrd) el reporte del incendio lo recibieron a las 11:30 p.m. y para controlar las llamas intervinieron tres tripulaciones con un total de 13 bomberos, quienes evitaron que el fuego se propagara a otras viviendas del sector.

Las autoridades investigan las causas exactas del incendio, pero, según información preliminar, pudo provocarse por una fuga de gas en una cafería contigua que funcionaba dentro del mismo predio.

Lea: Mototaxistas de Siloé, en Cali, protestaron contra instalación de cámaras de fotomultas

El estudio operaba en esta sede desde hacía tres años, pero con una historia de más de 20 años, y era un lugar representativo en la escena del tatuaje debido a su propuesta artística, decoración temática y reconocimiento que atraía tanto a locales como a turistas.

La emergencia dejó pérdidas materiales considerables. En imágenes difundidas en redes sociales se ven daños severos en el techo, paredes y el mobiliario, que en gran parte quedó reducido a cenizas.

El fundador del estudio, Félix Barrientos, compartió un mensaje a través de sus redes sociales tras el incendio contando lo difícil que ha sido este momento: “Como expresar el dolor, como asimilar este golpe, estas imágenes. Son hasta hoy 23 años de construcción de este espacio, hoy queda todo entre las cenizas y los recuerdos vuelvan por todas partes, mi cabeza no para y mis lágrimas no se secan. Es un comienzo a la fuerza, ciclos que se tienen que cerrar y a veces no entendemos o hacemos caso a otras señales de la vida para tomar decisiones, hoy tocó rendirse al destino y creer que esto pasa por algo, que nada es coincidencia y la vida tiene todo preparado para ti”.

Le puede interesar: Hinchas de Tolima lanzaron pólvora cerca del hotel donde se concentra Junior

Además, agradeció a sus colegas que le han escrito para acompañarlo, a su barrio y a las personas que se acercaron a ayudar de alguna forma. Y aseguró que le da inicio a otra vida siguiendo los mismos propósitos e historia.

Barrientos fundó el estudio con un concepto inspirado en Bahía Solano, Chocó, territorio que marcó su vida personal y artística. En distintos espacios ha contado que tras migrar a Estados Unidos con la intención de ser surfista profesional, una situación legal lo llevó a la cárcel donde descubrió su vocación por el tatuaje. A su regreso a Colombia empezó a darle forma al proyecto que se consolidó como un referente local y nacional.

En medio de la emergencia, marcas y aliados del sector creativo han mostrado su respaldo a Barrientos. La marca Son of son anunció la donación del 4% de las utilidades de las ventas de una de sus colecciones durante esta semana para apoyar el proceso de recuperación del estudio.

Aunque la sede quedó gravemente afectada, los artistas anunciaron que iniciaron labores de limpieza y recuperación de piezas que lograron salvarse. Y también informaron que cuentan con un espacio temporal para atender las citas agendadas con sus clientes mientras avanza el proceso de reconstrucción.

Barrientos solicitó apoyo económico para la recuperación del estudio. “Desafortunadamente, recuperar este sueño vale mucho dinero y puede ser de gran ayuda recibir sus generosos aportes”, indicó en sus redes donde tiene un código qr para donaciones.