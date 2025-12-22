Pico y placa se mantendrá en Bucaramanga para Navidad y evaluarán suspensión para fin de año

Imagen de referencia. El análisis del flujo vehicular definirá si el pico y placa se suspende durante los últimos días de diciembre. Foto: Dirección de tránsito alcaldía de Bucaramanga

El pico y placa metropolitano se mantendrá vigente en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón entre este lunes 22 de diciembre y el sábado 27, con restricción diaria de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

La posible suspensión de la medida a partir del 26 de diciembre aún no está definida por las autoridades y dependerá del comportamiento de la movilidad del 23 y 24 de diciembre, además de la decisión conjunta con la administración municipal entrante.

La restricción corresponde a la última rotación del año, la cual empezó a regir el pasado 31 de octubre en el área metropolitana de Bucaramanga con la siguiente disposición:

Lunes: 3 y 4

Martes: 5 y 6

Miércoles: 7 y 8

Jueves: 9 y 0 (no aplica este jueves por ser festivo)

Viernes: 1 y 2

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga informo que la eventual suspensión del pico y placa será evaluado teniendo en cuenta las fechas de alta congestión por compras y desplazamientos propios de la temporada navideña.

Jhair Manrique, director de tránsito de Bucaramanga, explicó que ya se realizó un análisis técnico para tomar una decisión. “Diciembre es el mes más difícil en términos de seguridad vial, el mes con más accidentalidad, más muertes y es donde tenemos que estar más atentos. Dependiendo de cómo se comporte la movilidad en el territorio vamos a estar tomando la decisión correspondiente”, indicó.