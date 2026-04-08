Piden medidas de protección tras asesinato de gobernador indígena en Arauca

Reinaldo campos integraba procesos organizativos del pueblo Makaguan y participaba en espacios de representación indígena en el departamento de Arauca, fue asesinado. Foto: Archivo

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El líder indígena Reinaldo Campos, gobernador del resguardo Macarieros del pueblo Makaguan, fue asesinado en el municipio de Tame, en Arauca, según confirmó la Defensoría del Pueblo. Reinaldo se desempeñaba como una de las principales voces en la defensa del territorio y los procesos organizativos de su comunidad.

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El líder también hacía parte de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de Arauca (ASOCATA). Desde este espacio, cumplía un rol clave como interlocutor entre las comunidades indígenas y el Estado en temas de derechos colectivos, gobernanza y protección territorial. Su muerte fue rechazada por la entidad, que advirtió sobre el impacto del crimen en las comunidades indígenas de la región.

Rechazo y llamado de la Defensoría

Tras el crimen, la Defensoría del Pueblo señaló que este hecho “causa un daño irreparable al proceso que representaba con su liderazgo, así como a los derechos colectivos de los pueblos étnicos”.

Fue asesinado Reinaldo Campos, Gobernador del Resguardo Indígena Macarieros del pueblo Makaguan en Tame y directivo de ASOCATA.



Este hecho causa un daño irreparable al proceso que representaba con su liderazgo, así como a los derechos colectivos de los pueblos étnicos.… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) April 8, 2026

La entidad también exhortó a las autoridades a adelantar la investigación, y pidió la adopción de medidas urgentes de protección para las comunidades indígenas en Arauca. Asimismo, reiteró que la vida y la defensa del territorio deben ser garantías y no un riesgo.

Lo que se sabe del caso

De acuerdo con información conocida por las autoridades y reportes preliminares en la región, el líder habría sido retenido por hombres armados y posteriormente hallado sin vida en una vía del departamento.

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Además, se conoció que días antes del crimen habrían circulado amenazas en su contra, relacionadas con tensiones internas en procesos organizativos indígenas, situación que es materia de verificación por parte de las autoridades. Entre advertencias se mencionan panfletos y mensajes intimidatorios que buscaban incidir en decisiones internas de las organizaciones indígenas.

Contexto de riesgo

La Defensoría ha reiterado que las comunidades indígenas enfrentan amenazas constantes, especialmente en territorios donde persisten dinámicas de actores armados. Además, ha insistido en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección para los líderes y lideresas en estas zonas.

En el caso de Arauca, organizaciones sociales han advertido que estas violencias afectan de manera directa la gobernanza propia y el ejercicio del liderazgo en los resguardos indígenas.