Capturaron a ladrones que se hacían pasar por vendedores de flores en Medellín

Los capturados se movilizaban en motocicleta y utilizaban ramos de flores como parte de la modalidad para acercarse a las posibles víctimas. Foto: Redes sociales

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Dos hombres fueron capturados en Medellín tras ser señalados de hacerse pasar por vendedores de flores para cometer hurtos en diferentes zonas de la ciudad, una modalidad que les permitía acercarse a las víctimas sin generar sospecha.

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El caso fue detectado a través del sistema de videovigilancia de la ciudad, desde donde los operadores identificaron comportamientos inusuales en los implicados, quienes recorrían distintos sectores abordando a peatones para ofrecerles ramos de flores.

Así operaban los presuntos delincuentes

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los hombres utilizaban esta fachada para distraer a las personas, y en medio de la interacción, intentar quitarles sus pertenencias. En uno de los casos registrados por cámaras de seguridad, uno de ellos se aproxima a un hombre al que, mientras le ofrece el producto, intenta meter la mano en uno de sus bolsillos.

Además, los acusados se movilizaban en una motocicleta, lo que les permitía desplazarse rápidamente entre diferentes puntos de la ciudad, seleccionar posibles víctimas y facilitar su huida tras cometer los robos.

Seguimiento en tiempo real y captura

El monitoreo permitió activar un seguimiento en tiempo real que fue clave para ubicar a los sospechosos. Durante este proceso, lograron identificar la motocicleta presuntamente involucrada, lo que facilitó la articulación con las patrullas en terreno.

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Tras la activación del protocolo de reacción, la Policía interceptó a los dos hombres mientras se desplazaban por la zona, logrando su captura y la incautación de la moto. Posteriormente, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.

Pronunciamiento del alcalde

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la rápida reacción de las autoridades y el uso de la tecnología para lograr con la captura.

🚨Miren pues a estos, dizque vendiendo flores… queriendo robar fue que los vimos.



Gracias al monitoreo permanente de nuestras cámaras de seguridad y a la rápida reacción de la Policía nos anticipamos a un intento de hurto.



Los visualizadores detectaron a un individuo que, bajo… pic.twitter.com/x4stGx1PWI — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 7, 2026

Este caso se da en medio de las estrategias de las autoridades para reducir los delitos en la capital antioqueña. Según cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), en lo corrido de 2026 se han registrado 5.023 hurtos a personas, por lo que se han reforzado el monitoreo con cámaras de seguridad y la reacción en terreno para evitar que estas modalidades continúen y se repliquen.