Polémica en Barrancabermeja: Concejo redujo subsidio en recibo del agua a estratos más bajos

El alcalde se ha defendido asegurando que es el que más ha invertido en estos subsidios. Foto: Alcaldía de Barrancabermeja

El Concejo de Barrancabermeja aprobó, con 11 votos a favor seis en contra, el polémico proyecto con el que la alcaldía del municipio busca reducir los aportes que hace a los subsidios que se entregan en el recibo del agua a los estratos uno y dos del municipio. Ante las críticas, opositores ya anunciaron que interpondrán acciones legales.

En los últimos días, en Barrancabermeja ha causado gran rechazo el proyecto promovido por la alcaldía que reducirá desde enero de 2026 el subsidio al estrato 1 al 70 % y el del estrato 2 al 40 %.

Aunque en principio, la alcaldía señaló que los cambios se harían para fortalecer económicamente a Aguas de Barrancabermeja, la empresa que presta el servicio, los opositores han resaltado que el aumento en la tarifa para los estratos más bajo podría poner en riesgo el acceso al mínimo vital.

Sobre lo ocurrido, el congresista Cristian Avendaño (Alianza Verde) advirtió que la decisión se tomó pasando por encima del reglamento interno. “Ni siquiera se tuvieron en cuenta las proposiciones, ponerlas en consideración, votarlas, solamente el secretario dijo que el Gobierno estaba de acuerdo con esta decisión”, por lo que al igual que otros opositores en la región, anunciaron que interpondrán acciones contra el acuerdo.

En respuesta, el alcalde Jonathan Vázquez, señaló que “la empresa Aguas de Barrancabermeja y empresas de aseo como Mucaf necesitan el recurso del subsidio para sostenerse, ya que la cartera del estrato 1 es del 82% y la del estrato 2 es del 10%. Más de 20 mil millones de cartera”.

Sumado a esto, el mandatario ha señalado que se ha malinterpretado el proyecto y que hay que resaltar que en la ciudad se subsidia al estrato 1 con el 60 %, mientras en Bucaramanga es por el 50 % y en Girón con el 20 %.

“Además, en nuestra ciudad se empezará a aplicar el mínimo vital, que beneficiará a los hogares más vulnerables (...)y la ñapa allá solo subsidian 11 m³, acá se subsidian 13 m³”, añadió Vásquez.