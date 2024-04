Polémica en Magdalena: exalcalde habría amenazado a una mujer por acabar una fiesta

Imagen de referencia. El incidente se presentó el pasado 6 de abril, en un salón de recepciones donde se celebraban los quince años de una sobrina del exalcalde. Foto: Wikipedia

Dos videos de cámaras de seguridad tienen al exalcalde del banco Magdalena, Víctor Rangel, en medio de una polémica. Los denunciantes aseguran que el político habría amenazado con un arma a la propietaria de un salón de eventos, en donde se realizaba una fiesta de fin de quince años, en la que participaba el exmandatario.

Lea: En vivo: así transcurren las marchas del 21 de abril en Colombia

En una de las imágenes se ve a un hombre ebrio, saliendo del salón y tumbando a su paso los arreglos que se dispusieron para la fiesta, pero en un video previo se ve al sujeto sacar un arma de su bolsillo y amenazar a una mujer que se le acerca.

Este es el momento exacto en que el exalcalde de El Banco, Magdalena, Víctor Rangel, saca su arma y es detenido por familiares para evitar una tragedia. Buscaba a la dueña del lugar porque según él "debía respetarlo y no le podía parar la fiesta". #Vergüenza https://t.co/lruJbGHaN7 pic.twitter.com/MbCFXzd1og — William Agudelo C. (@willyagudeloc) April 20, 2024

Al respecto, testigos señalaron que se celebraban los quince años de una sobrina del exmandatario. A la par, la mujer amenazada y dueña del salón de eventos, Melba Rodríguez, indicó al medio local Opinión Caribe, que el lugar lo habían alquilado hasta la 1:00 a.m., pero que ya eran las 2:00 a.m. y seguían bebiendo en el lugar.

Le puede interesar: “La gestión del riesgo no se resuelve en un cuatrienio”: Ómar Darío Cardona

“El acuerdo de alquiler era hasta la 1:00 a. m., que es la hora máxima permitida para mi negocio, sin embargo, a pesar de que les decía que ya debían irse, ellos continuaron hasta las 2:00 a. m. por lo que decidí quitar la luz porque me podía perjudicar y no era lo acordado”, señaló Rodríguez.

La mujer añadió que salió corriendo del lugar, intimidada, debido a que Rangel la habría amenazado de muerte y personas en el lugar decían; “quítenle el arma porque la va a matar”, así como habría disparado más de una vez al aire.

En respuesta, Rangel aseguro a medios locales que él no es la persona que aparece en los videos, y para sustentarlo, indica que las cerca de 40 personas que estaban en la fiesta, podrían asegurarlo. “En ningún momento ocurrió eso, ya me hubieran puesto preso, es una campaña de desprestigio que están haciendo contra mí, orquestada por el actual alcalde de El Banco, Ronald Flórez, a quien le tengo interpuestas unas demandas electorales y he denunciado varios hechos contra la administración pública”, dijo a Seguimiento el exmandatario.

Sumado a esto, indicó que la campaña de desprestigio se debería a denuncias que ha hecho contra la actual administración. “Yo he sido objeto de persecución y amenazas, he solicitado a la Unidad Nacional de Protección que me brinden seguridad, porque he sido víctima de presiones por denunciar que bandas criminales que maneja el hermano del alcalde, están cometiendo actos graves en El Banco y contra la administración pública”.