Polémica por contratos para mejorar la imagen de la Gobernación de Santander

El diputado Luis Ferley Sierra denunció que por medio del plan de medios, la Gobernación de Santander, habría contratado a influencers, twitteros y medios fantasmas para mejorar su imagen. Según la denuncia, esto lo habrían hecho a través de un contrato con el Canal TRO, el cual cubre la información de este departamento y de Norte de Santander, por $2.750.000.000 el pasado 11 de septiembre de 2020. Este año fue renovado por un monto de $5.843.000.000.

La denuncia fue hecha por Sierra en un debate de control político en la Asamblea de Santander. El diputado del partido Verde aseguró que esto se trataría de un cartel de contratación para pagarle a “falsos periodistas, influencers y medios de comunicación fantasmas para hablar bien de la Gobernación”.

Según contó Sierra en su denuncia, al revisar a quiénes habían girado el dinero, encontró que los medios cuentan con poco tráfico y los influencers tienen pocos seguidores. El diputado dijo que algunas cuentas de redes sociales que estarían involucradas en esto solo tienen ocho seguidores y algunos de los twitteros solo cuentan con 500.

“Al medio Micrófono Abierto le dan un presupuesto de $3.500.000 a nombre de la señora Nora Clemencia Álvarez. Dice que es para publicitar 380 impactos en la fan page de Facebook, Twitter y YouTube, y cuando revisamos nos encontramos que en Facebook tienen ocho seguidores, ni siquiera tienen Twitter ni YouTube”, denunció el diputado.

Sierra también dio a conocer nombres de medios como Sistema Informativo Punto de Encuentro, el cual fue creado dos meses antes del contrato. El Portal Semanario, El Portal, Máquina de Escribir, Zona Técnica Programa Deportivo, son algunos de los nombres que aparecen en la denuncia.

Ante estas declaraciones, los directores de estos medios de comunicación y la Gobernación de Santander salieron a desmentir las acusaciones. Andrés Ardila, encargado de la Secretaría General de la administración departamental, aseguró que sí hay un convenio firmado con el Canal TRO para el manejo del plan de medios, divulgación y posicionamiento de la imagen institucional del programa ‘Siempre Santander’.

Ardila también hizo énfasis en que hubo un contacto directo con dicho canal para poner en marcha los eventos y actos de la Gobernación que determinaron eran de importancia para transmitir en los diferentes medios. Además aseguró que le pidieron a este medio de comunicación que mantuviera los canales abiertos para poder transmitir lo que hacían en las provincias para que “la comunidad tuviera de primera mano la información concerniente a los actos y programas de la Gobernación”.

Según dió a conocer la cadena radial Blu Radio, la gerente del Canal TRO, Amanda Jaimes, también confirmó la existencia del contrato. Además dijo que en todos los canales de difusión hicieron las verificaciones necesarias para que en todos los sitios donde salían los contenidos, lo hicieran de buena manera. “Logramos un total de 52.130 impactos en radio, televisión y medios digitales que promovieron la campaña e imagen institucional del gobierno ‘Siempre Santander’”.

Si bien Ardila explicó el contrato con el Canal TRO, no hizo referencia al resto de la denuncia sobre el pago a influencers y twitteros para mejorar la imagen de la Gobernación.

“Contratan a la influencer Laura García, conocida como Hola Hola, a través de la empresa Sega y Mapa S.A.S., ella publicó unas historias en su Instagram que lo único que tenemos es un pantallazo, adicionalmente, hay unas publicaciones que debían subirse al feed y no están, tal vez las borró, le pagaron y no hay nada, llega y publica, pero borra después, tal vez le da pena que la relacionen con los Aguilar”, aseguró el diputado.

En el caso de esta influencer, el primer contrato fue por ocho millones de pesos y este año hubo una renovación del mismo por $42 millones. La mujer también emitió unas declaraciones sobre estas denuncias y aseguró que lo hacen porque “hay una frase muy cierta y que dice que al árbol que más frutas tiene, más piedras le tiran”.

Además, García aseguró que “eso (la denuncia) viene de la envidia, créanme que es mejor despertar la envidia que sentirla, toda la vida. El mensaje es a que hagan las cosas de corazón y estén tranquilos con ustedes mismos, no hay mejor cosa que dormir tranquilos”. Esta influencer tiene 368 mil seguidores en su cuenta de Instagram y dice que cobra por sus fotos y videos porque “Este es un trabajo que requiere tiempo, contenido, creatividad y respeto”.

La envidia es mejor despertarla que sentirla: influencer responde a críticas por millonario pago de la Gobernación de Santander para mejorar su imagen y la del gobernador Mauricio Aguilar.

El otro tema que tuvo mucha discución entre la comunidad fue el de los pagos a medios de comunicación que no existen o que tienen un tráfico muy bajo para poder influir en la opinión de las personas. Este es el caso del medio El Denunciante, el cual, según Sierra, le pagan por unos impactos en la promoción del programa Presente Profe del Canal TRO. Dicha emisión está destinada a niños.

“Yo no me imagino a los niños mirando qué publicó El Denunciante, todos sabemos lo que publica, pero el tráfico es de un me gusta, el de él tal vez, es que no es un medio de comunicación, ni siquiera lo maneja un periodista, le dieron 7 millones de pesos por un ‘like’, no tiene impacto ni tráfico”, aseguró Ferley.

El encargado de este medio emitió un comunicado en el que asegura que fue amenazado de muerte después de que el diputado hiciera la denuncia. También informó que estas declaraciones ponen en riesgo la vida de la familia del periodista. Hizo un llamado a la Asamblea para sancionar las palabras de Sierra que considera irresponsables.

Hago público y responsabilizó al diputado de #Santander de @PartidoVerdeCoL LUIS FERLEY SIERRA JAIMES, por lo que pueda pasar con mi vida, la de mi familia o algún integrante del colectivo El Denunciante@asambleastder @UNPColombia @FLIP_org pic.twitter.com/H5vlURPKMh — El Denunciante (@ELDENUNCIANTEo) July 22, 2021

Otro que salió a contradecir al diputado fue Marcos Perales, director de Portada FM, otro de los medios señalados en la denuncia de Sierra. El periodista aseguró que efectivamente defiende al gobernador, Mauricio Aguilar, y que considera que ha hecho un gran trabajo. “Usted no quiere trabajar de la mano con la Gobernación, lo que quiere es torpedear la gestión y hacer ver mal a los gobernantes y hacer ver mal a los periodistas que quieren mostrar la buena gestión que está realizando el gobernador de Santander”, dijo Perales.