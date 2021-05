Los precios comenzaron a bajar gradualmente desde que comenzó octubre hasta llegar a 250 pesos el kilo. El plátano no es el único producto que está en riesgo de perderse, agricultores alertan que podría pasar lo mismo con la yuca y el ñame.

El cultivo frutal más sembrado en el país es el plátano, según datos del Ministerio de Agricultura. Los agricultores de plátano de Córdoba están preocupados porque hay una superproducción que está a punto de perderse y hacen un llamado al Ministerio de Agricultura y al Gobierno Nacional para que se busquen soluciones que garanticen la venta de este cultivo.

El precio de un kilo de plátano está en 250 pesos. "Es terrible la situación. Hace 15 años no teníamos estos precios. El ciento de plátano estaba en 30.000 pesos hace un mes, y comenzando noviembre se ubicó en 8.000 pesos”, asegura Rubén Velásquez, presidente del Gremio de Asociaciones Agropecuaria de Los Córdobes, del cual hacen parte 2.500 agricultores y 40 asociaciones.

Una de las razones, argumenta Alzael López, agricultor y representante legal de la corporación Cadena Productiva de Plátanos de Córdoba (Corplátanos), es que no hay mercado a donde llevar los plátanos. Anteriormente, explica López, el cultivo de plátano era enviado a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, pero en la actualidad no han encontrado quién compre la cosecha en estas ciudades.

Asimismo lo afirmó Velásquez: "hay una saturación en los mercados y ya los plátanos se están madurando. No tenemos alternativas. El plátano no se puede guardar como la papa. Si en 15 días no conseguimos quien compre se van a perder 1.000 toneladas de plátano”.

Desde hace cinco años la producción aumentó en Córdoba. Ahora es el cuarto departamento del país que más produce plátanos. En 2017, por ejemplo, produjeron 258.899 toneladas, en 2018 fueron 291.098 y el año pasado la cifra alcanzó las 308.812. La superproducción que hoy está a punto de perderse no es una sorpresa pues el Ministerio de Agricultura asegura que en los últimos cuatro años Antioquia, Córdoba y Risaralda fueron los departamentos más beneficiados en cuanto a inversión de recursos, gestiones y alianzas estratégicas para aumentar la producción de plátano.

Otra posible razón, explica Rubén Velásquez, es que con la disminución de exportaciones de plátano mucha de la producción que se queda en el país está llegando a los mercados en los que habitualmente ellos vendían sus productos.

“Esto afecta principalmente a los pequeños productores que necesitan vender estos cultivos para el diario, para comer, para todo. No estamos pidiendo limosna. Queremos soluciones para vender la producción de plátanos que se hace en Córdoba”, afirma Velásquez.

El presidente Iván Duque y el ministro de agricultura, Rodolfo Zea Navarro estarán el 6 y 7 de noviembre en Montería anunciando nuevas estrategias para la reactivación económica en el sector agropecuario en Córdoba y en el país.