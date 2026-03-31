Por grave accidente entre dos tractomulas hubo cierre total en vía Cajamarca - Ibagué

En el choque terminaron involucrados dos tractomulas y dos camiones. Foto: Archivo Particular

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Las autoridades comenzaron a dar paso sobre el corredor Cajamarca - Ibagué, donde en la mañana de este martes 31 de marzo se registró un grave accidente que involucró a dos tractomulas. Aunque no hubo personas heridas, sí se mantuvo restringido completamente el paso en el sector conocido como viaducto El Tigre.

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Según explicó el director operativo de Tránsito del Tolima, Miguel Bermúdez, el choque entre las dos tractomulas también afectó dos camiones que transitaban por la zona. Como los vehículos se encontraban sobre los dos carriles de la vía que conduce al alto de La Línea, se tuvo que cerrar completamente el tránsito de vehículos.

“Este choque, afortunadamente sin lesionados ni fallecidos, generó el cierre total de la vía. Ya en el accidente hacen presencia las autoridades y todo el equipo operativo de la concesionaria vial APP Gica. Se proyecta que este cierre tendrá una recuperación operativa de aproximadamente dos horas”, añadió el funcionario.

Primeras versiones indican que uno de los vehículos presentó fallas que hicieron que el conductor perdiera el control y chocara contra los otros vehículos. Sobre las 10:00 a.m., las autoridades viales confirmaron la apertura de uno de los carriles para descongestionar la vía que ya tenía un trancón de varios kilómetros.

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Las autoridades viales estiman que sobre el mediodía ya se restablezca el paso normal sobre el corredor. En la zona se encuentra personal de tránsito y de la concesión vial APP ICA para hacer las correspondientes investigaciones y la remoción de los vehículos, por esto pidieron a los conductores que toman la vía a tener paciencia.