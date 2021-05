Según el Centro Regulador de Urgencia y Emergencia (Crue) solo hay 10 camas disponibles en el departamento. Esta situación ha llevado a que los médicos tengan que implementar el ‘triage ético’ para atender a aquellas personas que tengan más posibilidades de vencer el virus. Hay 25 pacientes que no han podido ser ubicadas en una UCI.

La ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en Santander es preocupante. Desde el Crue aseguraron que en todo el departamento solo hay 10 camas disponibles para pacientes por COVID-19 y otras patologías. De este número, cuatro están en la capital del departamento y las otras seis en Barrancabermeja. El área metropolitana de Bucaramanga está en un 99.25%, mientras que hay municipios que ya alcanzaron el punto máximo.

Esta situación ha hecho que en los hospitales del departamento, pero en especial en los del área metropolitana de Bucaramanga, se empiece a utilizar el ‘triage ético’. Esta figura consiste en darle a las personas una cama UCI de acuerdo a su estado de salud. Con este examen se busca que aquellos que tengan mayor probabilidad de sobrevivir al virus sean quienes reciban la atención. ¿Y qué criterios tienen en cuenta para tomar esta decisión? La edad y enfermedades que presente la persona, entre otras.

“Estoy remitiéndolos y nadie me los recibe porque no tienen capacidad. Ya estamos utilizando el ‘triage ético’. Llevamos dos semanas utilizándolo, pero no en todos los momentos. Actualmente, por ejemplo, si se desocupa un cubículo y tengo a cuatro personas esperando, pues hago el ‘triage’ entre ellos y escojo cuál tiene mejor perspectiva”, le dijo Luis Francisco Silva, director médico de la Clínica Chicamocha, en Bucaramanga, al diario local La Vanguardia.

Otro ejemplo de esto es el caso de el Hospital Universitario de Santander donde la ocupación de camas UCI está en el 100%, lo que los ha llevado a darle únicamente prioridad a las urgencias vitales. “Recomendamos a la población utilizar la red de atención de urgencias y consulta prioritaria adscrita a su aseguradora o entidad de salud correspondiente”, aseguró la institución.

La ESE HUS informa a la comunidad en general que en

las últimas 48 horas la demanda de pacientes ha superado la capacidad instalada de

nuestra institución, debido al incremento significativo que ha presentado el perfil

epidemiológico de Sars-CoV-2 (COVID-19) en la región. pic.twitter.com/itRGt1Er7j — Hospital Universitario de Santander (@HUSantander) May 26, 2021

“En promedio, tenemos en un día entre 16 y 20 pacientes en espera de UCI. Hemos logrado rotar estas camas, pero llega un momento donde estamos saturados. Desde hace un mes aproximadamente no estamos recibiendo pacientes de otros departamentos, porque cuando eso se hacía nuestra ocupación estaba en 70%”, dijo Javier Villamizar, secretario de Salud del departamento.

El funcionario mencionó que desde Santander están empezando a enviar pacientes a otros departamentos que tienen menor ocupación de camas UCI. Según afirmó Villamizar ya lograron trasladar a dos personas a Norte de Santander y están evaluando mandar a La Dorada (Caldas) y Honda (Tolima).

“Tenemos todo lleno. Ya pedimos por comunicado que no vayan a nuestros centros médicos porque no hay en dónde atender. Estamos pendientes de terminar 14 camas más de ECMO para los próximos 20 días y ya no hay más que hacer. Hay 120 pacientes en lista de espera”, le dijo Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, a La Vanguardia.

Según el reporte emitido por el Instituto Nacional de Salud (INS), miércoles 26 de mayo, hasta ese día Santander presentaba 1.285 casos nuevos, llegando así a los 127.827 contagios desde que inició la pandemia en marzo del 2020. La Gobernación aseguró que hasta ese mismo día había 11.172 personas que tienen el virus. Santander cerró esa jornada con 39 muertes por COVID-19

Santander hasta ese momento había recibido 587.111 vacunas, de las cuales aplicó 446.221.