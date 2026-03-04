Profesor sacó a la fuerza a encapuchados que ingresaron a la UIS

Los hechos se registraron en el edificio Camilo Torres de la sede principal de la universidad. Foto: Daniela Bueno

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un momento de tensión se registró en la sede principal de la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde un profesor y sus estudiantes se enfrentaron a encapuchados que ingresaron a un salón, intentando interrumpir las clases en el campus.

Lea: Cierre de fronteras en Colombia por elecciones el 8 de marzo de 2026: estos son los horarios

Los hechos se presentaron en la tarde del pasado martes 3 de marzo luego de que los sujetos encapuchados ingresaran al campus, lanzando papas bomba, pintando grafitis y rompiendo los vidrios de algunas de las ventanas.

En medio de esto, los sujetos ingresaron al edificio Camilo Torres donde intentaron suspender las clases en la edificación, pero en uno de los salones un profesor y sus estudiantes los enfrentaron.

#ATENTOS 🚨 Profesor de la @UIS se enfrentó a encapuchados para proteger a sus estudiantes dentro del campus, generando reacciones de apoyo y preocupación entre usuarios. El momento fue registrado en video por uno de los alumnos y ha sido compartido ampliamente en redes sociales. pic.twitter.com/kcGggvSiQl — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 4, 2026

En videos compartidos en redes sociales se ve que cuando los sujetos ingresan al salón el profesor les dice: “Usted no puede ingresar al salón”. Ellos le responden: “Vamos saliendo, por favor”, pero el docente se para frente a ellos para evitar que avance, por lo que comienzan a empujarse entre todos.

Le puede interesar: Ambulancia atropelló a ciclista que momentos antes habría sido apuñalado en Cali, ¿qué pasó?

Los encapuchados siguen insistiendo en que deben salir del salón, pero el profesor los sigue increpando, por lo que los estudiantes se unen y los confrontan, por lo que los tres sujetos tuvieron que salir del lugar. “Aquí nos quedamos, y nos quedamos para cuidar las cosas”, dice uno de los alumnos.

Los encapuchados señalaron que realizaron la intervención en la universidad para conmemorar la entrega de los restos del sacerdote Camilo Torres, así como para manifestarse en contra de la no aprobación de reformas en el Congreso y por el Día de la Mujer.

En otras partes de la universidad, por el estallido de las papas bombas fueron suspendidas algunas actividades académicas. Sobre lo ocurrido, el Consejo Académico rechazó los hechos de violencia e intimidación.

“Estos hechos vulneran los principios fundamentales que orientan la vida universitaria y se convierten en un atentado a la paz y el libre desarrollo de las actividades cotidianas institucionales”, indicó la universidad.