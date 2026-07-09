Comunidad de Baranoa bloquea la vía La Cordialidad por falta de agua

Imagen de video que circula en redes sociales del bloqueo en la vía La Cordialidad por protestas de Baranoa. Foto: Redes sociales

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La movilidad en la vía La Cordialidad, uno de los corredores que conecta a Barranquilla con Cartagena, se restringió desde la mañana de este jueves 9 de julio debido a un bloqueo que llevan a cabo habitantes de Baranoa, Atlántico. Los manifestantes cerraron el paso vehicular con quema de llantas y palos atravesados sobre la carretera para exigir soluciones a las fallas en el suministro de agua potable.

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El bloqueo se registra en el kilómetro 98+350, a pocos metros del peaje de Galapa, donde aproximadamente 40 personas del sector Ciudadela La Paz reclamaron un mejor servicio de agua, asegurando que desde hace dos meses se presentan interrupciones constantes en el servicio. Esta protesta ha generado filas de vehículos, buses y camiones de carga que se movilizaban entre Atlántico y Bolívar.

Según los habitantes de Baranoa, pese a la intermitencia en el servicio prestado por la empresa Triple A, encargada del acueducto en Barranquilla y en 14 municipios del Atlántico, el cobro mensual ha aumentado de manera considerable.

La comunidad denuncia que siete barrios del municipio han enfrentado cortes prolongados durante los cuales el servicio de agua solo se activa entre la 1:00 a.m. y las 7:00 a.m., situación que ha afectado las actividades cotidianas de las familias, la vida escolar de los niños y la normalidad de la jornada laboral de los adultos.

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El alcalde de Baranoa, Édinson Palma, señaló que ”en la parte norte del municipio se han presentado inconvenientes con la prestación del servicio de agua potable, un servicio interrumpido y con falta de presión. La gente tiene que trasnochar a que el servicio se normalice para poder abastecerse. Le hemos venido exigiendo a la Triple A que resuelva la situación”, y mencionó que se necesita una solución estructural con la construcción de una estación de bombeo en el municipio, proyecto que debe ser financiado por el Ministerio de Vivienda, la Gobernación y la alcaldía.

Mientras el alcalde asegura que representantes de Triple A y una delegación de la Gobernación del Atlántico instalarán una mesa de diálogo con la comunidad en las próximas horas, Lisbeth Herrera, comandante de la Policía de Tránsito del Atlántico, recomendó a los viajeros tomar vías alternas a La Cordialidad mientras se resuelve la situación.

“Para los que vienen de Barranquilla hacia Cartagena, pueden tomar la vía La Prosperidad para salir a la Vía Oriental, o tomar la vía Caracolí, la sexta entrada, para salir a la Oriental. Los que vienen en sentido Cartagena hacia Barranquilla que tomen la variante Sabanalarga - Palmar o, en su defecto, Baranoa - Polonuevo - Santo Tomás”, explicó la uniformada.