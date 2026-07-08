Elsa Noguera anunció que priorizarán la modernización del aeropuerto de Barranquilla

Imagen de referencia. El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, ubicado en Soledad, Atlántico, es actualmente administrado por la Aerocivil. Foto: Wikipedia/XJuanJCG

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La ministra designada de Transporte, Elsa Noguera, anunció los planes para transformar el aeropuerto de Barranquilla. Según explicó la exgobernadora del Atlántico, la modernización del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz se convertirá en uno de los proyectos centrales del gobierno entrante de Abelardo De la Espriella, debido a que el presidente electo pretende instalar una sede de la Presidencia en Barranquilla, lo que implicaría un aumento significativo de visitantes nacionales e internacionales.

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“La prioridad es total porque el presidente ha anunciado que tendrá una sede de la Presidencia en Barranquilla. Ha dicho que no viajará al exterior y que recorrerá permanentemente el territorio nacional. Personas de todo el país y del mundo vendrán a visitarlo; sería una vergüenza que encontraran el aeropuerto en las condiciones actuales”, declaró la ministra designada.

Además, una de sus primeras tareas será acelerar el trámite de la iniciativa privada que se encuentra ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), propuesta que plantea inversiones cercanas a los 3 billones de pesos, con los que se ejecutarían obras en distintas áreas del complejo aeroportuario, entre ellas la terminal para pasajeros, la zona de carga, la pista y las calles de rodaje.

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Noguera mencionó las peticiones que ha venido haciendo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para que el Gobierno entregue la administración del aeropuerto. Añadió que durante el proceso de empalme surgió una iniciativa privada muy sólida y que era “una lástima que hoy esté bajo la administración de la Aerocivil. Esa entidad se encarga, principalmente, de los aeropuertos pequeños del país. Ninguna ciudad importante tiene a la Aerocivil como operadora, porque su función es regular el sector aeronáutico y garantizar la seguridad aérea, no administrar grandes terminales”.

Además, manifestó que se garantizará seguridad jurídica y acompañamiento para la firma que asuma el proyecto pueda agilizar los permisos y trámites requeridos con el fin de adjudicar la obra en el menor tiempo posible, pues, reiteró, Barranquilla necesita una terminal aérea acorde al crecimiento que vive y se debe agilizar el proyecto.