Cayó red que traficaba droga explotando mujeres para transportarla, en Medellín

Personas capturadas en la Operación Temis en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

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Una estructura criminal dedicada al narcotráfico nacional e internacional, que instrumentalizaba a mujeres en condiciones de vulnerabilidad para transportar drogas dentro de sus cuerpos, fue desmantelada en una operación coordinada entre autoridades colombianas y estadounidenses. Se denominó Operación Temis y dejó un balance de nueve capturados por orden judicial y seis personas privadas de la libertad que fueron imputadas por seguir coordinando el negocio desde distintas cárceles del país.

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La Alcaldía de Medellín informó que la organización operaba principalmente en Antioquia y San Andrés Islas, desde donde coordinaba rutas para enviar droga hacia España, Alemania, Países Bajos, México y países del Caribe. En el operativo participaron la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional a través de la Dirección de Antinarcóticos, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la agencia Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.

Los investigadores encontraron que esta estructura criminal explotaba mujeres vulnerables y las usaba como “correos humanos” para transportar los estupefacientes en el interior de sus cuerpos, arriesgando sus vidas. Este hallazgo fue posible gracias al trabajo del grupo de policía judicial con enfoque de género que participó en la Operación Temis.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, afirmó: “estamos hablando de una estructura que movía droga hacia otros países, abastecían centros penitenciarios y, lo más grave, instrumentalizaban a mujeres vulnerables para sostener su negocio criminal. Este golpe demuestra que la articulación, la inteligencia y la cooperación internacional están dando resultados”.

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De acuerdo con la investigación, algunos integrantes de la red seguían dando órdenes desde las cárceles ubicadas en el Valle de Aburrá. Desde allí también coordinaban la entrada de droga a la cárcel El Pedregal y a otras cárceles de Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca y Santander, ocultándola en el cuerpo de quienes ingresaban para evadir los controles.

Durante los operativos fueron incautados cuatro dediles (o dedal dentro del que camuflan la droga) con estupefacientes, tres tiquetes aéreos con destino a México y Países Bajos, ocho cartuchos calibre 5.56, agendas contables, siete teléfonos celulares, un documento de identidad falso, dos cápsulas de aproximadamente 800 gramos destinadas al transporte intracorporal, recibos de consignaciones, un pasaporte, elementos para dosificar droga y facturas de hotel.

Todos los procesados, tanto los nueve capturados como los seis reclusos imputados, enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado y por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Mientras tanto, las autoridades siguen adelantando investigaciones para dar con otros posibles miembros y colaboradores de la organización.