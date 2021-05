Lugareños dicen estar sorprendidos por cifras del Instituto Nacional de Salud sobre la letalidad del nuevo coronavirus en ese municipio del Magdalena.

“La comunidad tiene pruebas de que sus familiares no murieron por COVID-19. Vemos en las redes que aparecen nueve fallecidos, eso es falso. Que el Estado se entere de la pura realidad del municipio”. La afirmación la hace Denis Domínguez, líder comunitario de Puebloviejo (Magdalena), quien asegura que la comunidad no tiene conocimiento de la existencia de todos los casos que reportan las autoridades y que cree que son menos. Lo cierto es que Puebloviejo, con 33.030 habitantes, 143 casos de contagio y 12 fallecidos aparece como el tercer municipio del país con más muertes por coronavirus y el cuarto con mayor incidencia de contagios por cada millón de habitantes, según el Instituto Nacional de Salud (INS).

Desde la Secretaría de Salud municipal cuentan que se han realizado más de 600 tamizajes. “Nuestra comunidad no cree que se están haciendo tamizajes. Las cuatro EPS del municipio: Comparta, Coosalud, Cajacopi y Nueva EPS nos acompañaron en la toma de las muestras que nos arrojó el porcentaje de contagios. Los resultados no los damos nosotros, eso lo da es el Ministerio de Salud”, explicó Jonathan Roldán, secretario de Salud de Puebloviejo.

Las cifras preocupan, aunque a simple vista son menores que los registros en otras ciudades, algo que se explica en la forma como se discriminan las tasas en una epidemia: “El tamaño de una población diluye la manera como se busca la enfermedad. No es lo mismo que se hagan 1.000 pruebas en Bogotá a que se hagan en Leticia o Riohacha. La forma de poder tener una estimación que nos permita compararlos es sacar un indicador. Eso hace que de una manera más objetiva se sepa el curso de la enfermedad”, detalló Camilo Prieto, médico epidemiólogo y director de Nexus Group.

Para los habitantes de ese municipio ribereño del Magdalena el panorama no es claro, pues dicen no estar informados sobre en dónde se encuentran los casos. “Nosotros le hemos exigido a la Secretaría de Salud municipal y departamental que nos comprueben los casos, para nosotros, al menos, pedir a la comunidad afectada que se aísle”, dijo Domínguez. Sin embargo, desde esa cartera municipal sostienen que la información de casos y contagios se comunica a través de flyers y en Facebook.

De los 143 casos positivos de coronavirus que hay en Puebloviejo, veinte se recuperaron, dos se encuentran hospitalizados y los otros están aislados en casa. En el municipio no cuentan con una red hospitalaria adecuada para atender casos de COVID-19 y no hay una unidad de cuidados intensivos. “En estos momentos el hospital no cuenta con las atenciones necesarias para UCI, pues es de primer nivel. Solo prestamos los primeros auxilios y desde ahí se traslada para el municipio de Ciénaga, y si vemos que no contamos con la suficiente capacidad el paciente es trasladado para Santa Marta”, explica Roldán.

Desde la Gobernación del Magdalena solicitaron al Gobierno Nacional el establecimiento de dos hospitales de campaña para la atención y el aislamiento preventivo de los pacientes con coronavirus en Puebloviejo. Asimismo, se espera la puesta en marcha de un hotel para aislar los casos positivos de COVID-19.

Lo que pasa en Puebloviejo es un ejemplo de la situación que atraviesa el departamento del Magdalena en cuestión de red hospitalaria. “Tenemos que hacer una transformación de la red pública hospitalaria, porque apenas tiene 17 camas de UCI en el hospital Julio Méndez, que fue recientemente intervenido”, dijo el gobernador Carlos Caicedo al señalar que solo uno de los 26 hospitales del Magdalena está en buenas condiciones de infraestructura.

Los otros problemas en cuarentena

El coronavirus llegó a Puebloviejo en medio de serios problemas de acceso a los servicios de agua y energía. “El calor es insoportable y las personas de la tercera edad toca sacarlas a las puertas de las casas”, dice el líder comunitario.

De hecho, Caicedo hizo un llamado al Ministerio de Salud, al Ministerio de Minas y Energía y a la Defensoría del Pueblo para la pronta intervención de Electricaribe por los reiterados cortes de energía en el municipio, los cuales “conllevan a la interrupción del aislamiento preventivo obligatorio por parte de la comunidad, quienes por la falta de energía, las altas temperaturas y la imposibilidad de generar alguna actividad en el interior de la vivienda salen a protestar”. Otros, en cambio, fueron sorprendidos violando el aislamiento dándose un baño en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Fernando Ruiz, ministro de Salud, visitó el departamento de Magdalena el pasado 28 de mayo para conocer la situación frente a la pandemia y reconoció que en Puebloviejo hay muchos temas de vulnerabilidad social que se están estudiando para saber cómo abordar el problema.

Respecto al tema de agua potable, el gobernador del Magdalena dijo que a la fecha se han entregado 2’212.000 litros de agua en el municipio, con dos carrotanques de 12 mil litros y uno de 22 mil. “Sumamos dos nuevos carrotanques a la operación, ya que el operador local, Servipueblo, no cuenta en este momento con la capacidad de suministrar agua a todo el municipio. Además, la multinacional Drummond donará 68 mil litros diarios de agua para combatir el COVID-19 en este municipio, que es el más afectado por la pandemia”, agregó.

Los 678 km² que conforman el municipio de Puebloviejo no son suficientes para que se mantenga el distanciamiento social que exigen como medida de prevención, pues al estar rodeado del cuerpo de agua de la Ciénaga Grande y el Mar caribe, el terreno se vuelve inestable en algunas partes. “Es una zona que no tiene cómo expandirse urbanísticamente y muchas personas viven en hacinamiento; en las casas hay tres y cuatro familias, dificultando que puedan cumplir con el distanciamiento que recomiendan”, afirmó Jorge Pérez, expersonero municipal.