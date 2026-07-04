¿Qué se sabe de la muerte de una mujer hallada en una finca de Usiacurí? Buscan a su pareja

El cuerpo fue encontrado por el administrador del predio, quien alertó a las autoridades para iniciar las labores de inspección e investigación. Foto: Alcaldía de Usiacurí

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Las autoridades investigan la muerte de Irina Cervantes Navarro, una mujer de 37 años que fue encontrada muerta en una finca sobre la vía Cajagual, en zona rural de Usiacurí, Atlántico. La víctima presentaba lesiones en la cabeza, al parecer, habría sido atacada con un objeto contundente.

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El hallazgo fue reportado por el administrador del predio, quien encontró el cuerpo en una de las habitaciones de la finca. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) se encargaron del levantamiento del cuerpo y las indagaciones.

La pareja de la víctima es buscada por las autoridades

Testigos dijeron que la mujer habría tenido una discusión con su pareja horas antes de ser encontrada sin vida. Hasta el momento, se desconoce el paradero del hombre, por lo que las autoridades adelantan labores para ubicarlo.

Mientras avanza la investigación, las autoridades continúan recopilando evidencia para determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar quién estuvo detrás del crimen. Con base en esos resultados se determinará si el caso será investigado como un presunto feminicidio o como un homicidio.

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La Policía del Atlántico invitó a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento del caso a través de la línea de emergencia 123 o por medio de la patrulla del cuadrante más cercano.

Atlántico refuerza acciones contra la violencia de género

El caso se conoce en medio de las acciones que adelantan las autoridades del Atlántico para enfrentar la violencia contra las mujeres. En un Consejo de Seguridad con enfoque de género, la Gobernación anunció el fortalecimiento de estrategias como la Patrulla Púrpura, la articulación con organizaciones sociales y el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la seguridad y atención de víctimas.

Además, las autoridades reiteraron la necesidad de fortalecer la coordinación entre las entidades de justicia y seguridad para garantizar una respuesta oportuna frente a las distintas formas de violencia contra las mujeres.