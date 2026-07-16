Quedó definido el día sin carro y sin moto en Bucaramanga: esto debe tener en cuenta

El día sin carro no se realizaba desde el 2024. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

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El área metropolitana de Bucaramanga indicó que este año se volverá a realizar el Día sin carro y sin moto en la región. El anuncio se hizo en medio de la presentación de la campaña “Mi ciudad cuenta conmigo”, con la que se busca invitar a la ciudadanía a usar más los medios alternativos como la bicicleta.

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“Que haya sensibilización por parte de los conductores, hay que apoyar la realización de esta jornada, que cumplan con no sacar su vehículo. ¿Por qué? Porque con ello buscamos ayudar al medio ambiente, que las personas hagan uso de los otros medios de transporte, como bicicleta, también que puedan transitar a pie”, aseguró Jahir Castellanos, director de Tránsito de Floridablanca.

Sumado a esto, el funcionario señaló que se busca incentivar el uso del transporte público legal, así como reducir la congestión vial, los índices de contaminación ambiental y los de accidentalidad.

¿Cuándo será el Día sin carro en Bucaramanga?

Las autoridades regionales señalaron que el Día sin carro y sin moto se realizará el 30 de septiembre y aplicará tanto para Bucaramanga como para su área metropolitana, es decir, en Piedecuesta, Girón y Floridablanca.

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Aunque ya se definió la fecha, no se dieron más detalles de su aplicación y si se impondrán sanciones económicas o no, dado que la última vez que se realizó la actividad en la ciudad, que fue en 2024, solo se aplicaron sanciones pedagógicas.

En 2025 no se realizó el Día sin carro, debido a que en la fecha que estaba previsto se presentaron afectaciones en el sistema de Metrocali, lo que obligó a suspender la restricción.

Actualmente, en la capital de Santander hay más de un millón de carros matriculados, por lo que actores viales han pedido acciones para mejorar las condiciones de movilidad y aumentar las soluciones viales que faciliten transitar por la ciudad.