Incineran un camión en Briceño, Antioquia; investigan posible relación con grupos armados

El camión fue incinerado en la zona rural del municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia. Foto: Captura de pantalla de redes sociales

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La incineración de un camión fue reportada durante la tarde de este jueves 25 de junio en una zona rural del municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia. Durante la misma jornada también fueron reportados combates en la vereda El Gurri, donde, según testimonios, además de los intercambios de disparos se registró el lanzamiento de explosivos.

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Aunque los detalles y las circunstancias bajo las que el camión fue quemado en la vía aún son desconocidos, este hecho estaría relacionado presuntamente con la confrontación que sostienen el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las antiguas Farc, una estructura que estaría bajo el mando de alias Primo Gay.

Según informó Caracol Radio, una de las hipótesis apunta a que el hecho estaría relacionado con la disputa territorial entre el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias por el control de Briceño. El medio agregó que esa ofensiva sería liderada por alias “W”, señalado como uno de los cabecillas del Clan del Golfo, quien el año pasado hizo parte de las Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, una estructura disidente de los frentes 18 y 36.

Las autoridades todavía no han emitido un pronunciamiento oficial al respecto. Se espera que en las próximas horas pueda determinarse si existe una relación directa con los ataques armados que se han registrado en este punto.