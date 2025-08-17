Suspendieron Media Maratón de Santa Marta por inundaciones

La Alcaldía había otorgado el permiso, pero si llovía un día antes o el mismo día de la carrera, el evento sería suspendido. Foto: Media Maratón de Santa Marta

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Media Maratón de Santa Marta estaba programada para este domingo 17 de agosto, pero por las fuertes lluvias que dejaron inundaciones en varios sectores de la ciudad tuvo que ser cancelada, según la Alcaldía.

Lea: Emergencia en Montería por fuertes lluvias y tormentas eléctricas

En una reunión extraordinaria del Puesto de Mando Unificado (PMU), evaluaron los riesgos a causa de las lluvias y las afectaciones en la infraestructura vial.

Así lo anunció el alcalde Carlos Pinedo, a través de su cuenta de X, en la que especificó que el evento el evento fue cancelado “por razones de seguridad y en cumplimiento de una cláusula que condicionaba el permiso al comportamiento climático”.

En el permiso que autorizaba la carrera dejaron la condición de que si llovía un día antes o el mismo día del evento debía suspenderse obligatoriamente. Y el 16 de agosto se registraron fuertes lluvias que provocaron inundaciones y comprometían la movilidad, la logística y la seguridad del evento, según las autoridades locales.

Le puede interesar: Encontraron sin vida a joven que desapareció en Urabá tras choque de lanchas

Los organizadores del evento anunciaron la cancelación por parte de la Alcaldía e invitaron a los corredores a recibir la medalla. “Invitamos a nuestros 3.300 corredores a encontrarnos en la Sede Vacacional Los Trupillos a las 5:30 a.m. para entregarle su medalla como parte de la experiencia que con tanto esfuerzo hemos preparado”, decía el comunicado oficial. Hasta el momento, no han definido si será aplazado el evento para otra fecha.

Santa Marta se encuentra en calamidad pública por las inundaciones que han dejado más de 13.000 personas damnificadas. El mandatario local agradeció la comprensión de los ciudadanos y resaltaron su solidaridad con las familias afectadas por la ola invernal.