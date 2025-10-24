Asesinaron a líder social en medio de crisis por desplazamiento en Briceño

El joven Jhon Jairo Areiza era un reconocido líder campesino de la vereda La Molina. Foto: Archivo Particular

En el municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, se registró el asesinato de Jhon Jairo Areiza, líder social y comunal de la vereda La Molina, en medio de una crisis humanitaria por el desplazamiento forzado masivo. El joven fue encontrado muerto con varios impactos de arma de fuego después de regresar a su finca para cuidar a sus animales.

Areiza había sido reportado como desaparecido el 20 de octubre, luego de dirigirse a su parcela. Dos días después, su cuerpo fue hallado entre las veredas La Calera y Cucurucho.

Según las autoridades, el hombre había decidido volver al campo para alimentar a sus animales tras permanecer desplazado en el casco urbano.

“Un muchacho trabajador, de familia cafetera y que tenía unos animales en la vereda El Roblal, donde se había ido a darle vuelta, a suministrarle agua y posteriormente no volvió aparecer, se prendieron las alarmas, las alertas, y es ahí donde desafortunadamente ya el cuerpo fue hallado sin vida y eso es algo muy preocupante”, expresó el alcalde de Briceño, Noé Espinosa, a TeleMedellín.

El mandatario local también manifestó que el asesinato del líder ha aumentado el miedo entre los campesinos, muchos de los cuales se niegan a retornar a sus veredas.

“Una situación muy preocupante fue que el día martes unas personas del corregimiento de Pueblo Nuevo se fueron para sus veredas por cuenta y voluntad propia, sin el concepto de seguridad y el día de ayer llegaron nuevamente desplazadas hacia la zona urbana porque ya había un actor armado en el territorio, personas armadas identificadas por del Clan del Golfo”, agregó el mandatario.

Areiza era integrante del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y estaba dedicado a la ganadería y al cultivo de cacao y café, además de ejercer como dignatario de la junta de Acción Comunal de la vereda La Molina.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Areiza se convierte en el líder número 159 asesinado en lo que va del año. Y la la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES) manifestó su rechazo por el asesinato del líder.

Por su parte, la Alcaldía de Briceño también advirtió que la emergencia humanitaria no solo se ha agravado por la violencia, si no por la escasez de alimentos para los desplazados especialmente granos y proteínas.