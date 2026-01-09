Reconocido cantante de cumbias es acusado por intento de feminicidio en Bucaramanga

Imagen de referencia. El primer ataque se registró en agosto del año pasado. Foto: Jose Vargas Esguerra

Gran indignación ha causado en Bucaramanga el intento de feminicidio que sufrió Natalie Alexandra Pérez Navarro, de 40 años, quien fue apuñalada por su expareja, el cantante de cumbias Saúl Naranjo. La preocupación es que esta es la segunda vez que el sujeto agrede a la víctima con un arma blanca.

El más reciente hecho se registró el pasado martes 6 de enero. Naranjo llegó a la casa de Pérez en el sector de Lagos y posteriormente le pidió a la mujer que lo llevara a su casa en el barrio Campo Hermoso. En el camino, se detuvieron en el Parque de la Vida, donde se dio una discusión.

En medio de esto, el sujeto empezó a amenazar a su expareja, a la que le señaló que esa noche se iba a encargar de ella, así como le dijo que no le importaría ir a la cárcel, por lo que Pérez Navarro intentó irse del lugar, pero el sujeto la agarró por el cuello y sacó un arma blanca con la que la apuñaló en varias ocasiones.

Las autoridades indicaron que la mujer buscó ayuda por sus propios medios e ingresó a la Clínica Chicamocha, desde donde se da aviso a la Patrulla Púrpura. La mujer presentó heridas en el tórax que afortunadamente no comprometieron su vida.

“Es de resaltar que sobre las 12 de la noche del mismo día se da de alta, ya que las lesiones que presenta son superficiales. Sin embargo, de manera inmediata la Patrulla Púrpura hace el traslado y acompañamiento a la Fiscalía y se activa toda la ruta”, indicó la teniente Jenny Triana, jefe de la Patrulla Púrpura de Bucaramanga, quien señaló que está en manos de la Fiscalía continuar las investigaciones.

Es el segundo ataque de Saúl Hernández

Dentro de las cosas que más ha causado preocupación en este caso es que no es la primera vez que se registra un ataque de Naranjo contra Pérez. En agosto de 2025, el mismo sujeto la había atacado con un arma blanca dentro de su vivienda en La Cumbre de Floridablanca.

Según indicó la víctima a las autoridades en ese momento, el ataque se dio luego de una discusión por celos de Naranjo. El sujeto sacó un arma blanca y la apuñaló en un brazo. Además, la golpeó en la cara en varias ocasiones.

Por la gravedad de las heridas ingresó al Hospital San Juan de Dios, desde donde la llevaron a la Clínica Guane y finalmente a la Clínica Chicamocha, donde estuvo hospitalizada. Por este hecho, pesa sobre Naranjo una acusación por intento de feminicidio. Adicionalmente, ya tenía anotaciones por violencia intrafamiliar en 2023.

El sujeto es un conocido cantante de cumbias en Bucaramanga, donde el género ha tomado fuerza en los últimos años con fusiones de sonidos tradicionales, electrónica y la tecnocumbia que se desarrolló en Perú.

“Esperamos que los entes encargados realmente le pongan el ojo a esta noticia y que actúen de manera inmediata para que esta mujer y toda su familia se sienta segura”, aseguró Claudia Ramírez, secretaria de la Mujer en Floridablanca.