Habitante de calle asesinó a vigilante que se negó a darle dinero en Medellín

Un hecho de violencia se registró en Medellín el pasado 1 de enero en la avenida Oriental, comuna La Candelaria de Medellín, cuando un habitante de calle agredió a un vigilante de 62 años, al parecer, por haberse negado a darle dinero. La víctima permaneció en una Unidad de Cuidados Intensivos antes de su fallecimiento que fue confirmado el martes 6 de enero.

Según la información preliminar, la víctima fue identificada como Sergio Zabala Galeano, quien fue sorprendido por el habitante de calle en una parada de bus. El presunto agresor le habría pedido una moneda y al negarse, el hombre recibió un golpe con una piedra en la cabeza.

Zabala logró reincorporarse tras el golpe y trasladarse en un bus hacia su casa, en el barrio Manrique. Al llegar le contó a su hijo lo sucedido, pero minutos después cayó inconsciente. “No duró ni tres minutos en la casa y cayó desmayado... Yo alcancé a pararlo y le pregunté ´¿fue el mismo indigente?, él me dijo que no", contó el hijo a Noticias Caracol.

La familia interpuso una denuncia ante la Fiscalía y exigen justicia, además familiares aseguraron que están a la espera de información y de cámaras de seguridad que puedan ayudar a identificar al agresor y esclarecer los hechos.

Según la Secretaría de Seguridad de Medellín, la población habitante de calle ha crecido de 3.000 en 2019 a más de 8.000 en la actualidad. “Hoy tenemos una política pública nacional de habitante de calle, la cual no permite que a los habitantes de calle los retiremos. Simplemente nosotros tenemos que buscar una dignificación de la atención en calle”, manifestó Luz María Ramírez, secretaria de inclusión social y familia.

Este hecho encendió nuevamente alarmas en el Valle de Aburrá ya que en agosto del 2025 un joven de 19 años fue asesinado por un hombre en situación de calle tras un aparente cruce en una vía pública de Itagüí. El joven caminaba con su mascota cuando el agresor le propinó una herida en el cuello con un arma blanca, que afectó la vena carótida y le causó la muerte en el lugar.

El hecho quedó registrado en videos de cámaras de seguridad, y se conocieron versiones en las que el hombre habría agredido a la mascota del joven, o que se habría negado a darle dinero. Sin embargo, los videos no registraron si tuvieron una conversación previa a la agresión y se ve cuando el habitante de calle se regresa, mientras el joven iba de espalda, y lo ataca.

Después del ataque, el agresor huyó pero luego fue capturado en Envigado y fue identificado como William Cadavid. Fue presentado ante un juez de control de garantías por el delito de homicidio agravado y durante la audiencia se declaró inocente pese a la evidencia.