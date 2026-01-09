Indignación por asesinato de comerciante que intentó impedir robo a su hijo en Chigorodó

Edgar Londoño intentaba impedir un intento de fleteo a su hijo. Foto: Captura de pantalla

La alcaldía de Chigorodó ofrece COP 20 millones por información de los responsables de Edgar Londoño, de 51 años, el comerciante que esta semana fue asesinado por ladrones que intentaban robar a su hijo. La víctima, que era reconocida en el municipio, intentaba impedir el atraco.

Los hechos quedaron registrados en videos de una cámara de seguridad. En las imágenes se ve cuando un delincuente se acerca al hijo de Londoño, quien acababa de salir de un banco con una alta suma de dinero. Hay un forcejeo, en medio del cual interviene Edgar.

En ese momento, el ladrón saca un arma y dispara en varias ocasiones, hiriendo al comerciante, por lo que rápidamente se sube a una motocicleta y huye del lugar. Malherido, Lodoño fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, donde finalmente se confirma su muerte.

💰👮🏻‍♂️Hasta $20 millones de pesos de recompensa a quien suministre información que permita identificar y dar con la captura de los responsables del homicidio ocurrido en el municipio de #Chigorodó. #S2D #Seguridad pic.twitter.com/4VprmfCtkQ — Departamento Policía Urabá (@PoliciaUraba) January 9, 2026

Informaciones de las autoridades indican que el sujeto habría sido el mismo que ese día habría estado detrás de otro robo que se registró en el municipio cercano de Necoclí. En ese caso, que también fue registrado por una cámara de seguridad, amenazó con un arma y robó las pertenencias de una mujer.

Sobre el asesinato del comerciante, la alcaldesa de Chigorodó, Tulia Irene Ruiz, indicó que las autoridades ya avanzan en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. “Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quienes ayuden a dar información certera y clara para ubicar a las personas y a los sujetos que cometieron desafortunadamente este vil asesinato”, recalcó.

Edgar Londoño era el administrador de una finca bananera y, anteriormente, había trabajado por varios años en la empresa Postobon, En sus honras fúnebres participaron centenares de personas del municipio que acompañaron a la familia y exigieron justicia en el caso.