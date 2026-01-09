Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Medellín

Indignación por asesinato de comerciante que intentó impedir robo a su hijo en Chigorodó

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que los delincuentes le dispararon a Edgar Londoño, de 51 años.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
09 de enero de 2026 - 03:46 p. m.
Edgar Londoño intentaba impedir un intento de fleteo a su hijo.
Edgar Londoño intentaba impedir un intento de fleteo a su hijo.
Foto: Captura de pantalla
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La alcaldía de Chigorodó ofrece COP 20 millones por información de los responsables de Edgar Londoño, de 51 años, el comerciante que esta semana fue asesinado por ladrones que intentaban robar a su hijo. La víctima, que era reconocida en el municipio, intentaba impedir el atraco.

Lea: La pista que siguen las autoridades en el caso del alemán asesinado en La Guajira

Los hechos quedaron registrados en videos de una cámara de seguridad. En las imágenes se ve cuando un delincuente se acerca al hijo de Londoño, quien acababa de salir de un banco con una alta suma de dinero. Hay un forcejeo, en medio del cual interviene Edgar.

En ese momento, el ladrón saca un arma y dispara en varias ocasiones, hiriendo al comerciante, por lo que rápidamente se sube a una motocicleta y huye del lugar. Malherido, Lodoño fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, donde finalmente se confirma su muerte.

Informaciones de las autoridades indican que el sujeto habría sido el mismo que ese día habría estado detrás de otro robo que se registró en el municipio cercano de Necoclí. En ese caso, que también fue registrado por una cámara de seguridad, amenazó con un arma y robó las pertenencias de una mujer.

Le puede interesar: Hallaron muerto a niño de 6 años que había desaparecido en el río Magdalena

Sobre el asesinato del comerciante, la alcaldesa de Chigorodó, Tulia Irene Ruiz, indicó que las autoridades ya avanzan en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. “Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quienes ayuden a dar información certera y clara para ubicar a las personas y a los sujetos que cometieron desafortunadamente este vil asesinato”, recalcó.

Edgar Londoño era el administrador de una finca bananera y, anteriormente, había trabajado por varios años en la empresa Postobon, En sus honras fúnebres participaron centenares de personas del municipio que acompañaron a la familia y exigieron justicia en el caso.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

asesinato

comerciante

Chigorodó

Antioquia

Edgar Londoño

recompensa

fleteo

hijo

 

Olegario (51538)Hace 52 minutos
Los bandidos son los únicos que tienen patente de corso para aplicar la pena de muerte a sus víctimas. Cuando es un bandido el que cae bajo el fuego policial o por cuenta de la defensa de su víctima salen los zurdos a solidarizarse con el matón. Por eso odian tanto a un tipo como Bukele que enfrentó con los pantalones bien puestos a la delincuencia en El Salvador.

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.