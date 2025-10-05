Refuerzan medidas de seguridad en Armenia tras ataque a dragoneante del Inpec

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el ataque contra un dragoneante a la salida de la cárcel San Bernardo en Armenia, que se registró en la tarde del pasado sábado 4 de octubre, la alcaldía anunció que se tomaron una serie de medidas para reforzar la seguridad para los funcionarios del Inpec como en los alrededores del penal.

Lea: Incendio en Bucaramanga dejó 20 viviendas afectadas y dos heridos

Sobre el hecho se conoce que sujetos armados, que se movilizaban en una motocicleta, dispararon en al menos cinco ocasiones contra la camioneta personal del dragoneante, de placas HRO 679. El funcionario del Inpec fue trasladado a un centro asistencial por lesiones que le produjeron las esquirlas, mientras que las autoridades señalaron que analizan cámaras de seguridad para dar con el paradero de los delincuentes.

A la par, en Armenia se convocó a un comité de seguridad en el que participó el director seccional de la Fiscalía, Policía, Defensoría del Pueblo y Procuraduría. En la reunión se evaluó la situación de riesgo y se decidió reforzar la presencia de la Fuerza Pública, a través de patrullajes y operativos, en los alrededores de la cárcel San Bernardo.

Sobre esto, el secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez, explicó que “Se generó la alerta a los directores de las cárceles para que cualquier situación sea reportada de inmediato. Sumado a esto, se van a tomar medidas de seguridad en la parte externa de los establecimientos penitenciarios por parte de la Policía Nacional de nuestro Ejército Nacional”.

Le puede interesar: Secuestraron a Sara Sofía González, joven líder comunal de Jamundí, ¿qué se sabe?

Sumado a esto, el funcionario señaló que las investigaciones del caso son lideradas por la Policía y la Fiscalía, así como hizo un llamado a la calma a la ciudadanía. “Contamos con el acompañamiento de las autoridades, seguimos acompañando a todos los armenios y frente a un hecho de estos toda la interinstitucionalidad está presente para generar medidas de seguridad y contención de hechos similares en la ciudad”.