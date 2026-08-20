Liberan hija del influencer “Paisa Ayuda”; secuestrada mientras él llevaba ayudas a Chocó

Imagen del video del encuentro de "Paisa Alerta" y su hija tras el rescate. Foto: Redes sociales

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Leidy Daneyis Vergara Molina, de 19 años, fue rescatada por unidades del GAULA (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal) de la Policía Nacional durante la madrugada del miércoles 19 de agosto, en una zona rural de Maicao cercana a la frontera con Venezuela. La joven había sido secuestrada 17 horas antes en el barrio San José de ese mismo municipio de La Guajira.

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Su padre, el comerciante y creador de contenido Hilder Vergara Gómez, conocido en plataformas digitales como “Paisa Ayuda”, se encontraba en el Chocó entregando ayudas humanitarias a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto cuando sucedieron los hechos y de inmediato emprendió el regreso a Maicao para estar al frente de las gestiones.

Según el capitán William Ruales Ramos, comandante del GAULA Guajira, el hecho se registró hacia la 1:00 p.m. del martes 18 de agosto, cuando la joven llegaba a su casa después de salir de su lugar de trabajo. De acuerdo con el relato que la propia víctima entregó a las autoridades, varios hombres descendieron de un vehículo, la retuvieron contra su voluntad y la obligaron a subir al carro. El automóvil utilizado en el secuestro fue hallado horas después abandonado en una trocha de la zona rural del municipio.

Tras conocerse la denuncia, las autoridades activaron un plan candado y desplegaron labores de inteligencia. La Alcaldía de Maicao, por su parte, convocó un consejo extraordinario de seguridad y ofreció una recompensa de hasta 120 millones de pesos por información que permitiera ubicarla.

El rastreo condujo a los agentes policiales hasta una vivienda donde la joven permanecía retenida, atada de pies y manos. Al advertir la presencia del GAULA, sus captores huyeron del lugar, y hacia las 7:00 a.m. del miércoles 19 de agosto, la joven ya estaba de regreso en su hogar.

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Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

Tras el reencuentro con su hija, “Paisa Ayuda” agradeció públicamente a las instituciones que participaron en el operativo: “ya tengo a mi hija aquí, a Leidy Vergara, dándole gracias a nuestro alcalde de aquí de Maicao, dándole gracias a todo el GAULA, a toda la Policía y a todo el Ejército Nacional, recordándole que los buenos somos más”. Durante las horas de búsqueda, el creador de contenido había publicado un mensaje en Facebook pidiendo ayuda para dar con su hija.

Las autoridades manejan como principal línea de investigación una posible relación del secuestro con la actividad comercial de Hilder Vergara, quien habría recibido mensajes extorsivos durante 2025.

El rescate de Leidy Vergara coincidió con la liberación de Angie Argáez, otra creadora de contenido de 29 años que había sido secuestrada en el mismo municipio el pasado 10 de agosto y que permaneció ocho días capturada. Ambos hechos, ocurridos en nueve días en Maicao, han generado inquietud entre los habitantes de este municipio, donde se ha insistido en la necesidad de reforzar la presencia de las autoridades.