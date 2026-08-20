Capturan en Medellín un mexicano buscado por el feminicidio de su esposa

El hombre fue capturado en espacio público del barrio Los Colores. Foto: Alcaldía de Medellín

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Un ciudadano mexicano de 52 años, identificado como Luis Carlos Díaz, fue capturado en el barrio Los Colores de Medellín tras estar más de un año prófugo de la justicia. Sobre él pesaba una circular roja de Interpol emitida por las autoridades judiciales del estado de Querétaro, en México, por el delito de homicidio agravado.

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El operativo fue resultado de una acción coordinada entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia U.S. Marshals de Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación adelantada en México, Díaz habría asesinado a su esposa, Ana Lilia Maza Pérez, en su vivenda. Según el expediente, la mujer recibió heridas con arma cortopunzante y su cuerpo fue abandonado en una de las habitaciones de la vivienda, donde fue hallado 15 días después en avanzado estado de descomposición.

Tras el crimen, el hombre huyó. Fue buscado en territorio mexicano y también en Estados Unidos, Guatemala y Belice antes de que las autoridades establecieran que se encontraba en Colombia.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, detalló cómo el prófugo intentó pasar inadvertido: “aquí había llegado, había emprendido una nueva vida, trabajaba en el barrio Los Colores en una pizzería y creía que iba a pasar desapercibido”. Villa agregó que el hombre evitaba deliberadamente dejar rastros digitales, pues “era un sujeto que no utilizaba casi sus redes sociales y elementos tecnológicos para tratar de evadir un posible rastreo, pero pueden hacer las mañas que quieran e insisto, nadie va a pasar desapercibido para nosotros cuando los estamos persiguiendo”.

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El secretario insistió en que el mensaje que busca enviar la alcaldía con esta captura es que “Medellín no es refugio para quienes huyen de la justicia. Aquí, la tecnología, la inteligencia y la articulación entre instituciones nos permiten ubicar incluso a personas buscadas internacionalmente”-

Con esta captura, ya son 32 las personas detenidas en lo corrido del año en Medellín gracias al trabajo articulado con Interpol.

Díaz quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan los procedimientos judiciales. Las autoridades mantienen la coordinación con México para tramitar su eventual extradición para que responda por los delitos que se le atribuyen.